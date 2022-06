Smíchejte lněný olej s tvarohem a česnekem: Je to zdravotní zázrak

Už za dávných dob byl len setý považován nejen za rostlinu na výrobu plátna, ale také za potravu a hlavně za zázračný lék, který má blahodárný vliv na činnost střev a jsou známy i jeho pozitivní účinky v boji s rakovinou.

Len setý vždy sloužil jako lék na nejrůznější onemocnění včetně zácpy, průjmu, zánětu žaludku nebo zlepšení činností střev. Bylo však prokázáno, že len setý má blahodárné účinky i v boji proti rakovině.

Německá biochemička Dr. Johanna Budwigová učinila ve 20. století jeden z velkolepých objevů v oblasti tuků a výživy, za které byla sedmkrát nominována na Nobelovu cenu, kterou však bohužel nikdy nezískala.

Budwigová studovala vzorky krve svých pacientů. Prošla jich tisíce, než přišla na rozdíl, že zdraví lidé mají v krvi vyšší obsah omega-3 mastných kyselin než nemocní. Ty jsou totiž nezbytné pro správnou funkci organismu.

Tlusté střevo potřebuje dostatečné množství omega-3 mastných kyselin, vitamínu D, vápníku a flavonoidů Zdroj: Profimedia.cz

Experimenty s tuky omega-3 trvaly roky

Začala tedy zkoumat, kde je získat a jak je zkombinovat, aby se snadno vstřebávaly v lidském organismu. Experimenty trvaly několik let, než přišla na to, že ideálním zdrojem tuků omega-3 jsou lněná semínka a hlavně olej z nich. Ten ale musí být chráněn před světlem, protože by jinak zoxidoval.

Dr. Budwigová navíc objevila přírodní cestu, jak tyto složky dodat v každodenní stravě lidem, kteří trpí rakovinou, špatnou funkcí jater či cukrovkou 2. typu. Recept je zcela jednoduchý. Stačí smíchat přírodní tvaroh (nebo cottage sýr), jogurt, lněný olej a česnek. Pokud tuto kombinaci budete jíst pravidelně, pak podle Budwigové nejenže můžete předejít rakovině, ale můžete si tyto nemoci i vyléčit. Tento recept vyzkoušely tisíce lidí a u někoho léčba údajně zabrala a stav pacienta se zlepšil, i když klasické farmaceutické postupy selhaly.

Tvaroh se lněným semínkem je v každém případě zdraví prospěšný. Zdroj: Shutterstock

Lněné semínko jezte s bílkovinami a česnekem

Aby měl lněný olej ten správný efekt, vždy se musí jíst s potravinami bohatými na bílkoviny. Nejlepší je však již zmíněná kombinace s tvarohem, kefírem či jogurtem a přidává se i česnek, a to kvůli v něm obsažené síře. Ta je podle Budwig také jednou z důležitých látek, která zvyšuje účinnost a vstřebatelnost samotného lněného oleje.

Lněný olej musí být čerstvý

Lněný olej by měl být lisovaný za studena a pokud možno čerstvý. Snadno totiž oxiduje a starým lněným olejem si můžete spíše uškodit než prospět.

Pokud užíváte léky nebo potravinové doplňky, konzumujte lněná semínka či olej z nich v jinou dobu, jinak by to také mohlo ovlivnit vstřebávání užitečných omega 3 kyselin z lněného oleje. Ideálně tedy hodinu před nebo dvě hodiny po spolknutí doplňku stravy nebo léku.

