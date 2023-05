Žebříček jednoduchých činností, při nichž se nejvíce hubne. Budete překvapeni!

S teplými dny se problematika hubnutí skloňuje stále častěji. Ladné křivky a vysportované tělo již dávno není jen přáním ženské části populace. Úspěšnost ve shazování přebytečných kilogramů je ale různá. Dost možná kvůli stále se opakujícím chybám. Přitom nic není nemožné a hubnutí nemusí být strašákem. Pojďte se s námi podívat na jednoduché zásady a činnosti, při nichž půjdou kila dolů. Při čem se nejvíce hubne?

Plavková sezóna je za dveřmi a s ní přichází i doba drastických diet s cílem odstranit kila, která se podařilo nastřádat přes zimní měsíce. Předem je potřeba říct, že takové diety nevedou k ničemu dobrému a optimální úbytek na váze za týden by měl být mezi 600 gramy až 1 kilogramem. Místo nárazových diet, během nichž dojde spíše ke zpomalení metabolismu a vy se tak dostanete do začarovaného kruhu jojo efektů, se raději zaměřte na pozvolné hubnutí. Podívejte se na jednoduché činnosti, které vám s redukcí hmotnosti pomohou.

Kalorický deficit

Alfou a omegou hubnutí je správné nastavení jídelníčku. Není nutné hned zapisovat a počítat přijaté kalorie, rozhodně je ale nutné se zaměřit na pár pravidel.

Často lidé, v domnění, že zhubnou, jídla vynechávají. A to není dobře. Jakmile začnete jídla vynechávat, tělo zareaguje opačně, než chcete. Začne si zásoby z přijatého jídla ukládat a efekt rozhodně nebude hubnoucí. Základem ztráty přebytečných kilogramů je vytvoření kalorického deficitu. To znamená, že v ideálním případě by měl být váš příjem energie z jídla nižší než výdej.

Jaké potraviny vás i při dietě zasytí, se podívejte ve videu:

Ne každá potravina, i když se tváří zdravě, vám při dietě skutečně dobře poslouží.

Nedržte drastické diety. Jezte s rozumem, vyhýbejte se průmyslově zpracovaným potravinám a zařazujte dostatek zeleniny. Zdroj: Andrii Anna photographers / Shutterstock.com

Jezte vědomě

Při jídle si dávejte na čas. Jezte s vědomím, že jíte. Vždy si zkuste na jídlo vyhradit volnou chvíli. Rozhodně si při jídle nečtěte noviny, ani nesurfujte na internetu. Uvědomujte si každé poctivě rozžvýkané sousto. Mozek pak dostane signál, že žaludek je plný. V opačném případě, když do sebe jídlo bezmyšlenkovitě „naházíte“, s největší pravděpodobností se pocit sytosti dostaví později, a vy toho mezitím zbytečně zkonzumujete mnohem více.

Pohyb a zase pohyb

Zkuste se co nejvíce hýbat. Každý pohyb se počítá. Nemusíte se nutně mučit v tělocvičně, ale postupně zařazujte do své běžné rutiny co nejvíce aktivit. Nejezděte výtahem, ale choďte po schodech, mezi dlouhým sezením si dopřejte v kanceláři několik krátkých protažení. Pokud to jen trochu jde, co nejčastěji vyměňte jízdu autem za chůzi.

Chůze je velmi zdravý pohyb, kterým spálíte zajímavé množství kalorií. Zdroj: Profimedia.cz

Sportem k vysněné postavě

Mezi sporty, při nichž spálíte nejvíce kalorií, se řadí bezesporu běh. Běh je král mezi pomocníky v hubnutí. Hodinou běhu můžete zhubnout až 4800 kJ. Zároveň se při běhu krásně tvarují problémové partie. Běhu pak šlape na paty spinning, což je jízda na pevném kole v tělocvičně. Za hodinu ze sebe můžete dostat až 3700 kJ, jízdou na obyčejném kole pak spálíte 3500 kJ za hodinu. Skoro stejného výsledku můžete dosáhnout plaváním. Plavání navíc posiluje a příznivě ovlivňuje svaly v celém těle a řadí se tak mezi jeden z nejprospěšnějších druhů pohybů.

Jestli vám ani jeden ze zmíněných sportů nevyhovuje, zkuste chůzi. Rychlá chůze je zbytečně podceňovanou aktivitou. Hodinou svižné chůze se můžete zbavit až 1900 kJ! Ostatně, až budete lamentovat na úklid domácnosti, vzpomeňte si, že i ten se počítá. Hodinou intenzivního úklidu můžete spálit přes 1000 kJ, což rozhodně není málo!

