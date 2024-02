Shodit pár kilo by se jistě hodilo každému, nebo alespoň většině z nás. Pro mnohé to ale bývá jen těžko zdolatelný cíl, ke kterému může vést kratší a přímější cesta s využitím znalosti o krevních skupinách a jejich vlivu na metabolismus. Vyhněte se potravinám, které vaše tělo nutí přibírat.

Ještě před lety odborníci tuto teorii zpochybňovali, dnes už ale víme, že je skutečně účinná. Každá krevní skupina totiž vypovídá o tom, které potraviny tělo přijímá a tráví snáze a z kterých si jen vytvoří zásoby na horší časy, tedy tuk, který v zrcadle opravdu vidět nechceme. Kromě toho jde také o další aspekty celkového zdraví organismu. Jsou potraviny, které nutí tělo ukládat tuk, a pak také takové, které naopak podporují hubnutí. Následující seznamy ukazují převáně ty "hodné" potraviny, ostatním by se tedy nositelé jednotlivých krevních skupin měli raději vyhýbat, protože právě jejich vinou se budou jejich těla postupně zakulacovat.

Je to tak: krevní skupiny nás ovlivňují více, než si myslíme. Podívejte se na youtubové video z dílny České televize:

Krevní skupina A – bez masa a bez mléka

Lidé, v jejichž žilách koluje “áčko” by neměli mít problémy přejít klidně i na vegetariánskou stravu, jejich tělo by to přivítalo. Podle studií mívají méně trávicích enzymů, proto je pro ně maso hůře stravitelné, než pro ostatní krevní skupiny. Chtějí-li tedy tito lidé zhubnout, měli by do svého jídelníčku zařadit hlavně zeleninu, jako je brokolice, mrkev, dýně, ale také česnek nebo cibuli. Z ovoce bude vhodné téměř vše, ale ideálně takové, které roste přímo v našich podmínkách. Banány, pomeranče a další exotické ovoce dají trávicí soustavě áčkařů zabrat víc, než ostatním. Pro doplnění bílkovin by bylo vhodné místo jiných druhů masa volit hlavně ryby, jako je losos nebo makrela. Na druhou stranu není vhodné pití kravského mléka, lepší je jeho náhrada mlékem sójovým.

Krevní skupina B - na hovězí a na kukuřici zapomeňte

Nositelé krevní skupiny B by se ve své stravě měli zaměřit hlavně na sacharidy, které lze snadno proměnit v potřebnou dávku energie. Není třeba obávat se přibírání na váze, tato krevní skupina si se sacharidy dokáže poradit lépe než ostatní. Ke snížení hmotnosti v tomto případě pomohou mléčné výrobky, vajíčka, listovou zeleninu, ale pro jistotu bude dobré vynechat z jídelníčku kukuřici a rajčata. Ovoce je možné konzumovat prakticky bez omezení, z toho běžně dostupného je dobré vynechat jen hrušky. A jak jsou na tom béčkaři s masem? Pro ně to není tak velký problém, jako pro lidi s krevní skupinou A. Kromě mořských ryb si mohou bez obav dopřát i maso králičí, krůtí, jehněčí nebo kozí. Oproti tomu masu vepřovému a kuřecímu, stejně jako mořským plodům, bude lepší se vyhnout.

Krevní skupina AB – něco mezi "áčkem a béčkem"

Je zřejmé, že vlastníci této krevní skupiny budou jakousi “směsí” obou předchozích variant, což je částečně výhoda, ale z druhé strany se zase mohou objevit problémy. Od krevní skupiny A dědí větší náchylnost k infekcím, ale díky zastoupení části skupiny B nemají problémy s mlékem a mléčnými výrobky. K redukční dietě jsou jim proto doporučována masa jako při krevní skupině B, tedy hlavně králík, jehně, koza, ale také tuňák nebo sardinky Ostatní mohou naopak vést k poměrně rychlému nárůstu hmotnosti. Zelenina se pro změnu řídí podle skupiny A, tedy vhodná je hlavně borkolice a další brukvovitá zelenina, jako je třeba květák, dálečesnek i cibule. Do jídelníčku je možné zařadit také okurky. Z ovoce je třeba vyřadit pomeranče, zatímco pomelo je v pořádku. Vhodné nejsou banány, mango, ale švestky, hroznové víno, maliny, jahody a další bobuloviny tělu této krevní skupiny dobře poslouží.

Krevní skupina 0 – milovníkům masa škodí pšenice a oves

A co krevní skupina 0? I ta má samozřejmě svoje pravidla, podle kterých by se měli tito lidé ve výživě řídit. Na rozdíl od ostatních ke svému životu potřebují více masa, lépe řečeno hodně masa – a to i toho červeného, na které by ostatní krevní skupiny neměly ani pomyslet. Mléčné výrobky jsou povoleny, ale v tomto případě platí, že nic se nemá přehánět, jinak hrozí problémy se zvýšeným cholesterolem. Stejně tak není stanoveno prakticky žádné omezení, které by se týkalo zeleniny, snad jen kromě zelí. Je ale známou informací, že mnozí lidé s touto skupinou zelí přirozeně nevyhledávají, a dokonce jim často vysloveně nechutná. Příroda zkrátka dobře ví, jak a co zařídit. Větší omezení mají lidé s krevní skupinou 0 ohledně ovoce, kde jsou pro ně ideální zejména bobuloviny, zatímco pomeranče, jahody, melouny nebo kokosové ořechy by bylo dobré raději úplně vypustit z jídelníčku. Stejně tak není vhodná pšenice a oves.

Zkuste to a radujte se z úspěchu

I když mohou zpočátku tato pravidla působit příliš složitě, je možné si na takový způsob stravování poměrně rychle zvyknout. Radost z postupně ztrácených kilogramů bude velkou odměnou za trochu snahy a změnu, kterou můžeme udělat. Za pár týdnů vám to už nebude připadat vůbec divné.

