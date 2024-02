Krásné a husté vlasy jsou ozdobou každého člověka. Začnou-li vypadávat více, než je běžné, je to pro mnohé z nás velký problém. Příčina přitom může být někde docela jinde než v nemocné pokožce hlavy. Jak si s tím poradit?

Vyšší věk, dědičnost, alopecie, změny v těle po porodu – to všechno může vyvolat zvýšenou frekvenci vypadávání vlasů, a to i v míře, která není tak snadno nahraditelná přirozeným růstem nových. Účes pak postupně řídne a my se trápíme myšlenkou, co se stane, až vypadne další hrst a na hlavně se objeví “díra”. Odložme ještě na chvíli stres a zkusme se pídit po příčině problému. Můžeme ji totiž nalézt i v zažívacím traktu.

Jak na vypadávání vlasů? Žaneta Florová na youtube prozradí některé zajímavosti:

Zdroj: Youtube

Střeva řídí skoro všechno

Jak všichni dobře víme, trávicí soustava a uvnitř ní žijící mikroflóra, jež pomáhá rozkládat přijatou potravu, zásobují tělo nejen potřebným palivem pro “výrobu energie”, ale také dalšími důležitými látkami, nutnými pro chod celého organismu a jeho normální fungování. Dojde-li proto k narušení rovnováhy ve střevech, ke střevnímu onemocnění nebo jakémukoliv dalšímu omezení, mohou na to doplatit kromě dalšího právě i vlasy.

Vlasy nejsou priorita

Vlasy potřebují ke svému růstu dostatek živit a některých prvků, jako je zinek, selen, železo, vitamín B12, ale také bílkoviny nebo omega-3 mastné kyseliny. Jakmile dojde z jakékoliv příčiny k poruše rozkladu potravin ve střevech nebo ke zhoršení propustnosti střevní stěny, kterou proudí získané živiny dále do těla, vznikne problém, který musí organismus vyřešit. Dostane-li k dispozici jen část potřebných živin, distribuuje je prioritně do orgánů, které zajišťují životně důležité funkce. Růst vlasů mozek (zcela správně) v takovou chvíli vyhodnocuje jako absolutně nepodstatný, jakkoliv nám jejich vypadávání může způsobit i hluboké psychické potíže.

close info Shutterstock zoom_in Bolí vás břicho? Raději zajděte k lékaři, kromě jiných velkých problémů byste mohli přijít také o vlasy

Chronická i infekční onemocnění

Jaké problémy uvnitř těla mohou tedy negativně ovlivnit růst vlasů a ve svém důsledku také zapříčinit jejich vypadávání? Z těch nejznámějších chorob je to například syndrom dráždivého tračníku, ulcerózní kolitidu, Crohnovu chorobu nebo i další neinfekční choroby, samozřejmě včetně rakoviny kterékoliv části trávicího traktu. Kvalitě a hustotě vlasů samozřejmě neprospějí ani déletrvající infekce, které mohou zapříčinit horší trávení a vstřebávání omezeného množství získaných živin.

Probiotiky a vitamíny nešetřete

Nedobrou zprávou je zjištění, že v případě skutečně chronických a nevyléčitelných stavů dojde i k nápravě kvality vlasů jen velmi těžko. Naopak ve chvíli, kdy se tělo vzpamatuje z dlouhodobě zhoršené funkčnosti střev, můžeme jejich rychlejšímu návratu do normálu pomoci například podávanými probiotiky. Ta obsahují velké množství tělu prospěšných bakterií, jež se usadí ve “vybydleném” střevě a začnou znovu zpracovávat potravu tak, jak je potřeba. Také vitamíny ve větším množství tělu i vlasům prospějí. V takových chvílích neváhejte pořídit si je i ve formě tabletek, jen se ujistěte, že skutečně obsahují dostatečné množství účinných látek a nejde jen o lákadlo, jak z vás dostat více peněz.

Berte ohled na své vlasy

Vypadávají-li vám ve větším množství vlasy, ať již je to z jakéhokoliv důvodu, je také načase začít se k nim chovat s většími ohledy. Zkuste se vyhýbat agresivnější vlasové kosmetice a vraťte se k přírodnějším produktům. Rozlučte se také s pročesáváním mokrých vlasů, stejně jako jejich utahování do pevných účesů. Pokud je to jen trochu možné, obejděte se bez tepelného tvarování vlasů kulmou a podobnými přístroji. A nakonec: poškozené vlasy, které ztrácejí svoji kvalitu, uvítají po každém umytí ošetření šetrným kondicionérem. Zacelí se a budou lépe čelit nepřízni okolního prostředí.

Zdroje: citynaturopathic.ca, www.strevni-zanety.cz, www.herbatica.cz