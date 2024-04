Máte někdy pocit, že vás bolí hlava, a že bolest pramení od vlasů? Je skutečně možné, aby vás bolely vlasy, a může za to tento přípravek. Je nesmírně důležité, abyste jej okamžitě přestali používat.

Bolest vlasů, je to vůbec možné? Ano, vlasy vás opravdu mohou bolet. Někdy to může být způsobeno tím, že často nosíte vlasy stažené do opravdu pevného culíku nebo drdolu. Ale někdy je to příčina používání určitých produktů a přípravků na vlasy. Vlasová pokožka má totiž svou citlivost, která se při používání daných produktů může zvýšit. Co tedy dělat?

Video o příčinách bolesti vlasů najdete na Youtube kanále Dr Dray:

Suchý šampon

Suchý šampon můžete najít v podobě prášku či spreje. Ten absorbuje nadbytečný maz ve vlasech a dodává jim objem a svěží vzhled, aniž byste si vlasy museli umýt. Když jej používáte v přiměřené míře, je to v pořádku. Jenže jeho příliš časté používání může dovést až k zánětu a většinou je hlavní příčinou bolesti vlasů.

close info Profimedia zoom_in Pokud často používáte suchý šampon jako náhražku mytí vlasů a vlasy vás začnou bolet, musíte okamžitě přestat. Jinak se vám mohou zanítit vlasové folikuly.

Proto si dávejte pozor, abyste mytí vlasů nenahrazovali suchým šamponem příliš často. Co se totiž může stát je, že se ve vlasech usadí. Poté se smíchá s potem a kožním mazem, což vede k zanesení až do vlasových folikulů. Ty se poté zanítí. V tomto případě je nutné kontaktovat odborného lékaře.

Další příčiny

Vlasy vás mohou bolet, pokud jste člověk, který trpí na migrény. Jako by nestačilo, že vás bolí hlava, přidají se k tomu ještě vlasy. Může za to takzvaná alodynie, což je jev, při kterém se ozývá neuropatická bolest vyvolaná podnětem, který za normálních okolností bolest nevyvolává. Spouštěčem může být například česání vlasů, nošení pevně utaženého culíku nebo kontakt vlasů s vodou při jejich mytí.

close info Profimedia zoom_in Vlasy vás mohou bolet, pokud trpíte na migrény. Může stačit nepatrný podnět, jako je například česání vlasů.

Vlasy vás také mohou bolet, pokud si je myjete příliš často. Zní to jako paradox, ale je to tak. Příliš časté mytí vlasů totiž může způsobit narušení rovnováhy pH pokožky hlavy. To znamená, že vás vlasy budou bolet. Příliš časté mytí a foukání vlasů může vyvolat šupinatění, nebo dokonce sebroickou dermatitidu, což je chronický zánět, při kterém se produkuje nadměrné množství kožního mazu.

