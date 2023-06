Přílohy jsou zásadní pro hubnutí. Po jakých se nejvíc tloustne a čím je nahradit

Při hubnutí jsou přílohy jednu z nejvíce diskutovaných složek na talíři. Vynechat je úplně, dopřát si je v omezeném množství, nebo se mezi nimi dá vybrat zdravá varianta? Ukážeme vám, kterým přílohám se raději vyhnout, a které naopak bez výčitek na talíři ponechat.

Všichni asi tuší, že guláš se "šesti" není tou nejlepší volbou při snaze zhubnout pár kilo. Přílohy obecně vzbuzují spíše více otázek než odpovědí. Jak na ně, aby se hubnutí dařilo? Stačí se držet několika jednoduchých zásad. Poradíme vám, které patří mezi ty vhodné, a ty, po kterých se naopak tloustne nejvíc.

Zdravý talíř

Pokud nedržíte nízkosacharidovou variantu diety, obecně platí, že příloh se zbavovat nemusíte, ovšem musíte s nimi zacházet chytře.

Jak na to, se podívejte na videu:

V případě příloh hodně záleží na úpravě. I zcela zdravá potravina se dá nevhodnou úpravou přeměnit na nezdravý pokrm, po kterém půjdou kila nahoru raketovou rychlostí.

Brambory nezatracujte

Velmi oblíbenou přílohou jsou brambory. I u nich se toho dá dost pokazit, ale také z nich můžete vytvořit skvěle chutnou a zdravou přílohu. U hranolek smažených na přepáleném oleji je asi každému jasné, že nepatří do redukčního jídelníčku.

Dobré je hlídat glykemický index potraviny. Ten určuje, jak rychle po její konzumaci stoupne hladina cukru v krvi a vy budete mít brzy hlad, takže se budete poohlížet po nějaké svačince. Vysoký glykemický index mají bramborové knedlíky nebo brambory úplně rozvařené. Mnohem více benefitů získáte z brambor, pokud je uvaříte ve slupce a nebudete je zbytečně v hrnci trápit dlouhou dobu. Takto připravené brambory si zachovají vitaminy i minerální látky a budou mít skvělý sytící efekt.

Přílohy nevynechávejte, ale dbejte na jejich správnou úpravu. Zdroj: Shutterstock

Není rýže jako rýže

Rychlá a vděčná příloha je rýže. Ale pozor! Rýže není zrovna bohatá na vlákninu a její glykemický index sahá vysoko nahoru. Její sytící schopnost tak není úplně nejlepší a rozhodně se najdou přílohy, které vám přinesou místo hladu a tukových zásob pár zdravotních benefitů navíc. Jestli si nedokážete rýži odepřít, nesahejte po bílé jasmínové a rýžových nudlích různých tvarů. Naopak se zaměřte na celozrnnou a neloupanou rýži. Ve svém jídelníčku s ní uděláte mnohem větší parádu. Zároveň dbejte na velikost porce. Raději ji zakomponujte do salátu, na porci při redukci hmotnosti postačí tři vrchovaté lžíce uvařené rýže.

Jak s těstovinami?

S těstovinami je to podobně jako s rýží. Rozvařené těstoviny rozhoupají glykemickou křivku takřka okamžitě, jenže hlad zastaví na krátkou chvíli. Vy pak budete mít tendence se dojídat nějakými dobrůtkami a budete si vyčítat chutě na sladké. Pokud ale sáhnete po celozrnných nebo luštěninových těstovinách, uděláte svému zdraví rozhodně větší službu.

Neloupaná celozrnná rýže je lepší volba než bílá klasika. Zdroj: marekuliasz / Shutterstock.com

Přílohy úplně nevynechávejte

Přílohy záměrně ze svého jídelníčku nevylučujte, ale soustřeďte se na celozrnné varianty, luštěniny, nebo pseudo obiloviny, jako je například quinoa. Skvěle chutná kuskus i bulgur (opět v celozrnných variantách). Vše, co se musí vařit, upravujte do stavu al dente. Cokoliv rozvaříte, rozmixujete, podpoříte porcí mouky, bude mít vysoký glykemický index a nezasytí vás to na delší dobu.

Dopřejte si i dezert

Přílohy jsou zdrojem komplexních sacharidů a vlákniny, proto je dobré je v rozumném množství konzumovat. Vyhnout se jim ale můžete například v případě, že dostanete chuť na tvarohové knedlíky. Sladká jídla jsou obecně v poměru nutričních látek nevyvážená. Pokud si ale dáte jako základ lehčí oběd, to znamená rybu nebo steak a k tomu grilovanou zeleninu, bez výčitek si můžete třeba dva až tři tvarohové knedlíčky s jahodami dopřát jako dezert. Samozřejmě bez vydatné cukrové čepice a máslové lázně.

