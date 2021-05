Které běžně používané potraviny působí jako silná přírodní antibiotika?

Když skotský lékař Alexander Fleming objevil v roce 1928 trochu náhodou antibiotikum penicilin, změnil tím svět medicíny navždy, třebaže k jeho běžnému používání vedla ještě dlouhá cesta. Do té doby byli lidé odkázáni na přírodní prostředky, které jim pomáhaly s nebezpečnými bakteriemi bojovat. A díky tomu se naučili tyto produkty a jejich účinky dobře znát a jejich vědomosti můžeme úspěšně využít i dnes. Některé běžné potraviny totiž neslouží jen k utišení hladu, ale jsou plné účinných látek, které nám pomohou s nejrůznějšími obtížemi

Je jasné, že přírodní antibiotika nemohou ve vážných případech nahradit skutečné léky, ale preventivně, při mírnějších obtížích či jako podpůrný doplněk léčby působí skvěle i dnes. Navíc jsou zcela nechemická a nemají žádné vedlejší účinky, které se mohou u průmyslově vyráběných léků vyskytnout. Které léčivé potraviny s antibiotickými účinky tedy skrývají naše kuchyně? U některých jsou léčivé účinky dostatečně známé a jako přírodní léky prakticky zlidověly, některé pro vás budou možná překvapením. Podívejme se na ně v abecedním pořadí.

Cibule je královna kuchyně, bez které se neobejde mnoho pokrmů, ale ani domácí medicína Zdroj: profimedia.cz

Cibule

Královna kuchyně, bez které se neobejde mnoho pokrmů, ale ani domácí medicína. Obsahuje řadu vitaminů a minerálů, ale také přírodní antibiotikum alicin. Již naši předkové ji používali nejčastěji ve formě čaje nebo odvaru k léčení nachlazení a chřipky a na choroby horních cest dýchacích ji úspěšně používáme i dnes. Kromě toho snižuje horečku a celkově významně posiluje imunitu. Zevně se používá na obklady například při bodnutí hmyzem, protože snižuje otok, bolest a svědění. Cibule je prostě všestranná.

Česnek

Další známý léčivý přeborník, jehož schopnosti jsou opravdu mimořádné. Každý stroužek je nabitý vitaminy a minerály i dalšími účinnými látkami, jako jsou například flavonoidy, které působí jako antioxidanty. Kromě toho obsahuje i již zmíněné přírodní antibiotikum alicin, které je díky přítomnosti síry v molekule původcem charakteristického aromatu česneku, ale také zaručuje jeho léčivou sílu. A ta je pořádná – česnek je známý pro své antibiotické, antivirové i antimykotické neboli protiplísňové účinky. Pomáhá bojovat s chřipkou a nachlazením podporou vykašlávání a pocení, snižuje hladiny cholesterolu a cukru v krvi, posiluje imunitní systém a chrání cévy.

Echinacea

Pod tímto souhrnným rodovým názvem se nejčastěji využívají léčivky Echinacea purpurea (třapatka nachová) a Echinacea angustifolia (třapatka úzkolistá). Nejedná se sice přímo o potravinu, ale mezi přírodními antibiotiky jí místo právem náleží. Její účinnou látkou je přírodní širokospektrální antibiotikum echinakosid a echinacein, který rovněž chrání buňky před vniknutím infekce. Kromě toho echinacea významně podporuje imunitu, chrání dýchací a močové cesty. Nejčastěji se užívá ve formě tinktury.

Tato oblíbená kořenová zelenina je zároveň výjimečnou léčivkou Zdroj: Elena Zajchikova / Shutterstock.com

Křen

Tato oblíbená kořenová zelenina je zároveň výjimečnou léčivkou. Jeho nejúčinnější látkou je thyoglikosid, rovněž obsahující síru a způsobující typický štiplavý křenový odér. Kromě toho je velmi bohatým zdrojem vitaminu C a minerálů, jako je například železo, vápník, fosfor či hořčík. Křen se tradičně používal zevně jako obklad působící proti bolesti, ale jeho účinky můžeme využít i vnitřně. Působí antibakteriálně a antivirově, zlepšuje vykašlávání, takže skvěle funguje jako podpůrná léčba při zánětech dýchacích cest. Také v přiměřených dávkách povzbuzuje krevní oběh a trávicí soustavu včetně jater.

Med

Jedno z nejsilnějších a nejúčinnějších přírodních antibiotik, samozřejmě je zapotřebí, aby byl kvalitní, a pokud možno z lokálních zdrojů. Má výrazné antibakteriální účinky, které se tradičně využívají při bolestech v krku, nachlazení a kašli, ale také celkově posiluje imunitu. Kromě toho se dá použít i zevně k hojení a zacelování jizev a povrchových poranění, jeho výjimečné účinky využívá i kosmetický průmysl, kde například medové masáže slouží k detoxikaci pokožky. Med obecně působí na pleť přímo blahodárně, jako silný antioxidant zabraňuje jejímu stárnutí, snižuje viditelnost pigmentových skvrn, udržuje pleť hydratovanou a přispívá k její regeneraci.

Toto oblíbené koření má rovněž významné léčivé účinky Zdroj: Shutterstock.com / Stas Walenga

Skořice

Toto oblíbené koření má rovněž významné léčivé účinky. Působí antibakteriálně, antivirově a antimykoticky, je to silná přírodní dezinfekce. Ne nadarmo se doporučuje například i v zahrádkářství, skořice přidaná orchideji do květináče dezinfikuje a podporuje růst kořenů, stejně tak například u poškozených kořenů orchidejí se doporučuje zasypat „rány“ skořicí. A co je dobré pro orchideje, mohou s úspěchem využít i lidé. Těm skořice pomáhá při nachlazení a chřipkách, prospívá i diabetikům. V kombinaci s medem, který zvyšuje její účinek, působí blahodárně na žaludek a chrání ho před vznikem žaludečních vředů. Posiluje imunitní systém, je významným antioxidantem a působí jako prevence proti rakovině tlustého střeva.

Zázvor

Byla by věčná škoda používat ho jen sušený při vaření a pečení. Štiplavé oddenky zázvoru, dnes běžně dostupné i v supermarketech, jsou totiž přímo zásobárnou léčivých látek. Má antibakteriální a protizánětlivé účinky, které nám pomáhají bojovat především s nachlazeními a virózami, a to hlavně ve formě oblíbeného zázvorového čaje s medem a citronem. Zázvor navíc dokáže prohřát organismus a podporuje pocení, což se v těchto případech rovněž hodí. Dále působí i proti nevolnostem různého původu, včetně těhotenských či cestovních. Příznivě působí také na trávení a je výborný antioxidant.

