Vyrobte si přírodní antibiotikum. Všechno máte doma. Takto se léčili naši předci

Víte, na které antibiotikum nepotřebujete předpis od lékaře? Odpověď je banální. Jedná se o přírodní prostředky, které vám v péči o zdraví dokonale pomohou a většinu z nich máte doma.

Antibiotika

Jedná se o látky, které se běžně používají k léčbě či prevenci mnohých infekčních chorob způsobených nebezpečnými bakteriemi a některými druhy hub a parazitů. Neúčinkují však na virová onemocnění.

Objev penicilinu byl stěžejní

První antibiotikum objevil skotský bakteriolog Alexander Fleming v roce 1928 a penicilin od té doby pomohl obrovskému množství pacientů. Jenže nic se nemá přehánět. Už v roce 1945 upozornil sám vědec na možnou rezistenci, kterou si bakteriální infekce dokáží proti antibiotikům vytvořit. Druhou nevýhodou je, že dochází i k likvidaci potřebných a prospěšných látek pro tělo. Je však jasné, že ve vážných případech nejde spoléhat jen na přírodu. Ale určitě nemá smysl brát antibiotika na každou rýmičku, kašel či nachlazení. Prostě s běžnými nákazami si mnohem lépe poradí přírodní antibiotika. Po kterých můžete s jistotou sáhnout?

Česnek

Jedná se o skvělý přírodní lék na mnohé neduhy. Dokonale posiluje obranyschopnost celého organismu. Zabírá na chřipku a veškerá nachlazení, uleví od bolestí v krku, zubů a uší. Urychlí také hojení oparů, plísní a bradavic. Stroužky česneku mají širokospektrální antibiotický účinek. Využívají se buď v čerstvé podobě, nebo formou sirupu, tinktur, olejů a čajů. Je to díky obsažené látce allicin, který se uvolňuje krájením, drcením či mačkáním. Není proto na škodu mít doma česnek vždy po ruce.

Udělejte si zásobu česneku na zimu

V případě, že jste se dočkali na zahradě bohaté úrody, můžete si česnek jednoduše naložit. Zhruba 2 kg čerstvého česneku dokonale očistěte od hlíny a od každé hlavičky odřízněte veškeré stonky, nejvrchnější slupky a kořeny. Takto očištěný česnek ponořte na pár minut do misky se studenou vodou, kde se ještě odmočí od případných nečistot. Potom česnek sceďte a nechte okapat na utěrce. Připravte si čisté zavařovací sklenice a celé česneky do nich vložte. Do každé přidejte 2 bobkové listy a 4 plátky čerstvě nakrájeného citronu.

Poté si připravte nálev. Smíchejte 1, 5 polévkové lžíce soli, 1 lžíci citronové soli a 300 ml jablečného octa. Směs řádně promíchejte, aby se veškerá sůl rozpustila. Následně lák nalijte rovnoměrně do každé sklenice a dolijte teplou vodou tak, aby byl česnek zcela ponořen. Pevně uzavřete čistými víčky a nechte 15 dní uležet na chladném místě, nejlépe v lednici.

Lichořeřišnice

Rostlina lidově nazývaná řeřicha je další silné přírodní antibiotikum, které je častou ozdobou mnoha zahrádek. Využít lze naprosto celou rostlinu včetně květů i plodů. Dokonale posiluje imunitu a výborně funguje na záněty močového měchýře a cest. Skvěle vám pomůže s jakýmkoliv nachlazením a onemocněním průdušek a plic. Rostlina si hravě poradí i se stafylokokem, zlatým streptokokem a dalšími nežádoucími bakteriemi. Můžete ji pravidelně pojídat v salátech či jiných zeleninových pokrmech, nebo ji pít jako šťávu či čaj, ale klidně si můžete vyrobit i zdraví posilující tinkturu.

Brusinka

Dalším dokonalým přírodním antibiotikem jsou červené brusinky. Především jsou známy svým účinkem proti bakterii E.coli, která je v současné době proti řadě dostupných léků rezistentní. Brusinky ji doslova zabrání uchytit se ve vašem těle, takže vám ochrání její nejoblíbenější lokality jako je žaludek, močové ústrojí nebo i zuby. Brusinky navíc pomohou tuto bakterii vyloučit z těla. Buď můžete brusinky uzobávat čerstvé nebo sušené, ale i ve formě džemu. Jako výbornou prevenci lze pít pravidelně chutnou brusinkovou šťávu.

