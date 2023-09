Nejlepší přírodní antibiotikum teď roste všude. Stačí si natrhat do zásoby

To se ví, že i mezi bylinkami a potravinami se najdou takové, které jsou léty prověřené a osvědčené. Které z nich lze ale označit za přírodní antibiotika? Jaké jsou nesilnější? A co sbírat, abyste si doma udělali zásobu na dobu, až to bude potřeba?

Zdroje: healthline.com, lekarnickekapky.cz Antibiotika najdete i v přírodě I v přírodě se najde řada bylin, plodů či dalších surovin, které fungují jako antibiotika a mnohá jsou velmi účinná. S koncentrovaným penicilinem se mohou těžko rovnat, nicméně jsou po ruce hned a můžete si je naordinovat sami. Která přírodní antibiotika byste měli znát? Mezi ty nejsilnější patří tyto. TOP 5 přírodích antibiotik představuje kanál Tozako: Tymián a mateřídouška Když se ale vrátíme k tomu, co teď všude roste a určitě byste si měli natrhat do zásoby, řeč není o křenu, cibuli, česneku či zázvoru. Tymiánu se přezdívalo antibiotikum chudých a účinky byliny jsou známé už tisíce let. U nás roste jeho divoká a méně náchylná verze a je to domácí, česká, voňavá a mrňavá mateřídouška. Mateřídoušky tvoří rod, pod který spadají všechny možné druhy mateřídoušek a tymiánů. U nás se nejčastěji vyskytuje mateřídouška vejčitá společně s dalšími 6 druhy. I když jsou mateřídoušky vesměs běžné, nenápadné a často i opomíjené bylinky, najde se i u nás druh, jehož výskyt je kriticky ohrožený. Jde o velmi pěknou mateřídoušku ozdobnou sudetskou, která je nápadná velkým květenstvím. Mateřídoušky najdete na stráních a v poměrně kamenitých i suchých místech, kde se těmto odolným bylinkám dobře daří. Mateřídoušky se mohou šířit i v zahradě a trávníku, čehož byste si jistě všimli při každém posekání. Její vůně je jemnější než tymián, přesto velmi výrazná. Mateřídoušky a tymiány jsou bylinky s antibiotickými účinky. Zdroj: Shutterstock Antobiotikum chudých Mateřídoušky a tymiány jsou používané nejen v kuchyni, ale více než dva tisíce let jsou také součástí lidové medicíny středomořských i evropských států. Bylinka obsahuje velké množství silic, flavonoidy a flavony, hořčiny i třísloviny, jejichž kombinace je doslova jedinečná. Má silné antibakteriální, antiseptické, dezinfekční a protikřečové účinky. Působí také jako fungicid, uklidňuje a působí silně antioxidačně. Užívá se proto nejen při úzkosti a stresu, zažívacích potížích a vypuzení parazitů, ale hlavně při onemocnění dýchacího ústrojí, zahlenění, zánětlivých onemocněních vnitřních i vnějších. Čtěte také: Běžné koření zbaví vaše játra všech toxinů. Věděly to o něm už naše babičky 5 Čtěte také: Neuvěříte, jak jíst jablka, abyste získali co nejvíc prospěšných látek