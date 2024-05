close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 9. 5. 2024

Proč by si měl rozumět bobkový list s hřebíčkem a jak je to s přírodními antibiotiky? I koření má co nabídnout a v případě hřebíčku a bobkového listu je to látka eugenol.

Není antibiotikum jako antibiotikum Slovo antibiotikum si spojujeme především s tabletkami, které nám předepíše doktor, když se naše tělo snaží bránit zákeřným bacilům a moc mu to nejde. Antibiotika jsou ale také docela přírodní. I bylinky a koření totiž obsahují více či méně účinné látky a i tyto dokáží zpomalovat množení či přímo zabíjet bakterie. Mezi tyto potraviny, bylinky a koření, které takové látky obsahují, patří například česnek, zázvor, kurkuma, oregano, skořice, tymián, echinacea, ale také hřebíček či bobkový list. Bobkový list se u nás klasicky používá tak akorát do vývaru, mnozí netuší, že jde o aromatické koření, které má také mnohé zajímavé zdravotní účinky. O tom se můžete také něco dozvědět v následujícím příspěvku z YouTube kanálu „drnespor“ Zdroj: Youtube Co skrývá hřebíček a bobkový list? Bobkový list je bezesporu zajímavé koření. Antimikrobiální vlastnosti bobkových listů se přisuzují především látkám jako jsou eugenol, cineol a pinen, které působí antibakteriálně a antimykoticky. Již zmíněný eugenol se nachází také v hřebíčku a právě silné antibakteriální účinky vonného eugenolu se osvědčily v mnoha ohledech. Hřebíčkový olej se používá jako účinné antiseptikum a anestetikum, které je sice silně hořké nebo spíš trpké, ale kromě potlačení bolesti také působí přímo na zánět a potlačuje nárůst bakterií. Tím přispívá rozhodně ke zlepšení pohody, ale také urychluje léčení. Dnes již vědecky prokázané účinky také na E. Coli nebo Staphylococcus aureus čili zlatého stafylokoka byly metodou pokusů a omylů objeveny už před staletími. Hřebíčkový olej znali jak lidé starověké Číny, tak lékaři v Evropě v době středověku a látka se stále používá v některých kulturách, kde je v místních lékárnách k zakoupení v lahvičce s kapátkem, kterým se olej aplikuje přímo na bolestivou dáseň nebo jiný zánět nejčastěji v ústech. close info Profimedia zoom_in Eugenol je vonnou látkou v hřebíčku s mnoha zajímavými účinky. Proč vyzkoušet hřebíček a bobkový list? Co si slibovat od kombinace hřebíčku a bobkového listu? Kromě samozřejmě onoho velmi zásadního eugenolu, a tedy antibiotických účinků, oba druhy koření obsahují také řadu dalších složek, které společně podporují zdraví horních cest dýchacích, napomáhají při nachlazení, kašli, bolesti v krku a léčení zánětů dutin. Pozitivně působí také na zdraví srdce a celého kardiovaskulárního systému. Významně by se měla konzumace čaje z hřebíčku a bobkového listu také podílet na snížení rizik vzniku krevních sraženin, vysokého krevního tlaku či aterosklerózy známé také jako kornatění tepen. V lidové medicíně se používá čaj z hřebíčku a bobkového listu také při migrénách a pro posílení obranyschopnosti těla. Ředěné oleje lze použít na bolestivé klouby. Související články close Zdraví Popraskané lokty jsou příznakem tohoto vážného problému video close Zdraví Top 6 potravin, které rychle snižují kyselinu močovou video Zdroje: mariolab.hr, kupi.cz

