Takhle si vyčistíte tepny bez léků a vyhnete se infarktu. Rozdíl poznáte rychle

Pokud máte dispozice k infarktu, měli byste do svého jídelníčku zahrnout následující potraviny, které uvolňují tepny. Náš životní styl totiž často srdečním onemocněním nahrává a vy díky nim můžete těmto neduhům předcházet.

Existují určité potraviny, které přirozeně uvolňují tepny a brání infarktu. Díky těmto potravinám tak můžete zabránit zablokování tepen a následnému infarktu.

Podívejte se na toto video, v němž se dozvíte, jaké potraviny můžete zkombinovat pro zdravější cévy:

Pamatujte, že nejlepší potraviny pro prevenci infarktu jsou ty, které narušují hromadění plaku ve stěnách arterií. Těchto potravin je mnoho a většina z nich snižuje množství plaku v tepnách.

Český česnek je kvalitní a plný vitaminů. Zdroj: Profimedia

Brukvovitá a další zelenina, ale také ovoce

Mezi potraviny, které byste měli rozhodně zařadit do svého jídelníčku, patří brukvovitá zelenina, ovoce bohaté na vitamín C, zelenina bohatá na oxid dusnatý a potraviny bohaté na vitamín K2, E či probiotika.

Například brokolice obsahuje sulforafan, což je antioxidant, který může chránit cévy před poškozením a snižuje zánět v těle. Hrášek obsahuje vlákninu a antioxidanty, které mohou snižovat krevní tlak a chránit srdeční sval. Jahody jsou bohaté na antioxidanty, vitamíny a vlákninu, které pomáhají snižovat krevní tlak a zánět v těle. Rajčata obsahují lykopen, což je antioxidant, který pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění a rakoviny.

Česnek, kimchi a granátová jablka

Skvělou volbou je i česnek. Tato zelenina redukuje nánosy v arteriích, snižuje tlak a rozšiřuje cévy. Je silným antioxidantem a působí protizánětlivě. Dále si začněte pochutnávat na kimchi či na granátových jablkách.

Sezamové semínko na mlsání a další dobroty

Na mlsání je skvělé sezamové semínko. Jedna ze studií potvrdila snížení známek kardiovaskulární nemoci v krevním vzorku při pravidelném konzumaci sezamové pasty. Losos obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají snižovat záněty a zlepšují pružnost cév. Avokádo je bohaté na mononenasycené tuky, vlákninu, vitamíny a minerály, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a zánět v těle.

Různé druhy ořechů jsou bohaté na mononenasycené a poly nenasycené tuky, vlákninu, minerály a vitamíny, které pomáhají snižovat krevní tlak a cholesterol. Celozrnné výrobky obsahující vlákninu, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a udržovat hladinu cukru v krvi stabilní.

Ovoce a zelenina s vysokým obsahem vlákniny - jako jsou jablka, hrušky, mrkev, cuketa, paprika atd., jsou bohaté na antioxidanty a vlákninu, které mohou pomoci snižovat riziko srdečních onemocnění.

Naopak pozor na alkohol a cigarety!

Pozor na alkohol, o němž jste možná slyšeli, že je v malé míře zdravý. Je to sice pravda, ale to mluvíme o třetince piva týdně či skleničce kvalitního červeného jídla k dobré večeři. Jinak byste na alkohol, hlavně ten tvrdý, měli zapomenout. O kouření není třeba mluvit, to je přímo zakázáno.

Zdravý životní styl a pohyb je nezbytný. Zdroj: shutterstock

Psychika a fyzické zdraví

Zahrnete-li tyto potraviny do svého jídelníčku, snižujete riziko infarktu či mrtvice, které bývají způsobeny ucpanými tepnami. Samotná strava ale samozřejmě nestačí, musíte zapojit také zdravý životní styl, pohyb a veselou mysl. Psychické a fyzické zdraví jde totiž ruku v ruce.

Pokud berete léky, poraďte se

Pokud s konzumací těchto potravin a změnou životního stylu začnete včas, nemusíte se k polykání prášků vůbec dostat. Je důležité vytrvat a vše konzultovat s odborníky. Pokud již nějaké léky berete, nekombinujte je bezhlavě s bylinkami, některé variace totiž způsobují nežádoucí účinky.

Zdroj: www.yutube.com, www.idnes.cz, www.rozhlas.cz