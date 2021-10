Přírodní lék proti stárnutí: Vyrobte si životabudič ze čtyř silných ingrediencí

Připustit si stav, že jsme staří? Tak o tom chce slyšet málokdo. Ale ve skutečnosti jde jen o přirozený běh času. Vyrovnat se s postupujícím věkem je mnohem výhodnější, než jen lamentovat a chtít mu utéci. Nicméně i tak pro vás máme skvělý tip na léty ověřený přírodní lék proti předčasnému stárnutí.

Každý z nás si uvědomuje, že stárnutí je nevyhnutelný proces. Ovšem i tato fáze života se dá zvládnout s lehkostí a šarmem. Samozřejmě nikoho netěší první příznaky, jako je třeba postupně zhoršující se zdraví, vrásky či šedivé vlasy. Všichni chceme být stále fit a krásně vypadat, což je tak trošku trendem dnešní doby. Udržet si zdravý a svěží vzhled co nejdéle lze díky zdravému životnímu stylu. K tomu vám pomůže i konzumace určitých potravin. Poradíme vám osvědčený a léty prověřený přírodní životabudič, který vám k tomu dopomůže. Po jeho pravidelném užívání se budete cítit plní energie, vaše pokožka bude vypadat zdravěji a zlepší se i kvalita vašich vlasů. K jeho přípravě vám postačí jen několik ingrediencí.

Stačí čtyři ingredience a pravidelnost

200 gramů lněného oleje

4 střední citróny

3 malé stroužky česneku

1 kilogram medu

Všichni chceme být stále fit a krásně vypadat, je to tak trošku trend dnešní doby. Zdroj: profimedia.cz

Jak vyrobit elixír mládí

Pečlivě oloupejte citróny i česnek a nakrájejte obojí na malé kousky. Takto připravené ingredience vložte do mixéru a s postupným přiléváním lněného oleje mixujte tak dlouho, až vám vznikne jemná hladká směs. Pak už stačí jen pečlivě vmíchat všechen med. Takto připravenou směs dejte do skleněné nádoby, dobře uzavřete a nechte v chladu na několik hodin uležet.

Použití je snadné

Výsledný lék je nejlepší konzumovat před každým hlavním jídlem, tedy před snídaní, obědem a večeří. Vždy si dopřejte 1 polévkovou lžíci, a to třikrát denně. Jednotlivé dávky nezapomínejte přesně a pravidelně užívat. A jedno důležité upozornění! Nepoužívejte při výrobě ani při podávání léčebné směsi žádné kovové předměty. Snadno by totiž zničily velkou část vitamínů a zdraví prospěšných látek, což by byla škoda. Kovový nůž v mixéru asi ničím jen tak nenahradíte, ale při krájení a konzumaci alespoň vyměňte nůž a kovovou lžíci za nástroje vyrobené ze dřeva nebo plastu.

Připravené ingredience vložte do mixéru a s postupným přiléváním lněného oleje mixujte tak dlouho, až vám vznikne jemná hladká směs. Zdroj: profimedia.cz

Má to smysl

Tento po domácku vyrobený lék je velmi přínosný. Stárnutí sice nezastaví, ale zcela určitě zmírní jeho projevy. Chcete dosáhnout opravdu nejlepších výsledků? Vydržte a užívejte směs pravidelně každý den, a to minimálně po dobu dvou týdnů. Výroba je nejen velmi jednoduchá, ale bonusem jsou levné a lehce dostupné ingredience. Takže vám nestojí v cestě nic, abyste se cítili stále mladí a vitální.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.prozeny.blesk.cz, www.thedailymeal.com