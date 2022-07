Nejúčinnější odpuzovače komárů podle osvědčených receptur našich babiček

Zbavte se otravných komárů při posezení na zahradě, nebo na výletě do přírody a k vodě. Hitem jsou přírodní prostředky z dostupných domácích surovin. Téměř nic nestojí a jsou šetrné nejen k vaší pokožce, ale i k životnímu prostředí. Jeden z takových je repelent, kde hrají prim máta a ocet, ale jsou i další možnosti. Jaké to jsou?

Sluníčko svítí, je čas prázdnin a dovolených a každého to láká k pobytům v přírodě. Ovšem jak si to užít, když vás otravuje jeden komár za druhým? Braňte se proti nim přírodními repelenty, které si můžete úplně jednoduše vyrobit sami doma. Jsou jednoduché a účinné i na klíšťata a vosy.

Ocet s mátou hmyz dozajista odpudí

K výrobě netradičního octového repelentu využijete jablečný ocet. Nalijte do uzavíratelné lahve 200 ml octa a přisypte hrst čerstvé nebo 1 vrchovatou lžíci sušené máty. Jestli chcete repelent ještě více posilnit, přidejte i rozmarýn, levanduli nebo tymián.

Směs nechte 1 až 2 týdny macerovat, nejlépe na okenním parapetu. Každý den lahev důkladně protřepte. Po uplynutí doby směs přeceďte přes plátno a přelijte do čisté uzavíratelné lahve. Následně roztok nařeďte v poměru 1:1 s vodou a přelijte do lahviček s rozprašovačem. Pak už stačí jen aplikovat na pokožku podle potřeby.

Přírodní repelent s bylinkami a kořením

Základem dalšího rostlinného repelentu je 1 hrst čerstvého libečku, ½ hrsti máty peprné a stejné množství květu muškátu. Uvedené suroviny smíchejte a vložte do větší nádoby, poté je zalijte 300 ml horké vody, ale ne vařící. Přiklopte vše poklicí a nechte zcela vychladnout. Následně výluh přeceďte a veškeré bylinky důkladně vymačkejte. Opět je nejlepší dát repelent do uzavíratelných lahviček s rozprašovačem. Roztok uchovávejte v lednici a spotřebujte ho nejdéle do tří dnů od výroby.

Využijte jako základ éterické oleje

Už naše babičky znaly repelentní účinky mnoha volně rostoucích rostlin, ke kterým v dnešní době můžete přidat celou řadu esenciálních olejů. Zatímco pro nás jsou příjemně voňavé, hmyz je naprosto nesnáší.

Lihový repelent s éterickými oleji

Budete potřebovat 20 ml lihu na kosmetické účely (můžete použít i 20 ml vodky nebo jiného čistého alkoholu) a éterické oleje. Konkrétně 30 kapek eukalyptu, 10 kapek rozmarýnu, 10 kapek levandule a 5 kapek cedru. Vše smíchejte ve větší lahvičce s rozprašovačem a máte připraven ochranný prostředek k okamžitému použití. Nemusíte jej uchovávat v chladu, ale je lepší jej spotřebovat zhruba tak do 3 měsíců.

Glycerinový repelent pro děti

Tento repelent je tak jemný, že se velmi často používá na ochranu dětí. Budete potřebovat asi tak 10 ml vysokoprocentního lihu, 15 ml glycerínu. Z éterických olejů to bude 20 kapek tea tree, 10 kapek šalvěje a 5 kapek geránia.

Glycerinový repelent s voňavou šalvějí je tak jemný, že se velmi často používá na ochranu dětí. Zdroj: shutterstock.com

Nejprve smíchejte líh společně s éterickými oleji a vše řádně promíchejte. Následně tento roztok přelijte opět do uzavíratelné lahvičky s rozprašovačem. V tento moment je vhodné přidat glycerín, protřepat a dolít 200 ml vody. Repelent byste měli spotřebovat do konce letošní sezóny.

