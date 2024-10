Je dávno po půlnoci, ale vy se stále převalujete v posteli a ne a ne usnout. Vyzkoušeli jste už všechno, co se dalo, ale usínání je stále těžké, zatímco se ráno budíte nevyspalí a bolaví. Právě pro vás by mohla být úlevou bylinka, kterou patrně máte v kuchyni, jen nevíte, jak zázračné účinky má.

Máta peprná je známá a oblíbená pro svoji osvěžující vůni, používá se také k léčbě mnoha problémů, zvláště pak při špatném trávení. Již naši předci ale velmi dobře znali její zklidňující účinky a používali ji proto jako přírodní sedativum. Zatímco my se tedy snažíme navodit spánek nejrůznějšími tabletkami, můžeme se s důvěrou obrátit na přírodu a její zelený zázrak - mátu peprnou.

Síla mentolu a esenciálního oleje

Je to neobyčejná kombinace esenciálních olejů a mentolu, která dává mátě její sílu ovlivňovat pochody v našem těle. Právě mentol je pak tou látkou, která nám může efektivně a rychle pomoci s usínáním.

Působí totiž na nervový systém, uvolňuje svaly a uklidňuje mysl. Není dokonce ani potřeba tuto bylinku užívat dlouhodobě, aby začala působit. Již při prvním pokusu o její využití se s velkou pravděpodobností dostaví únava a spánek do půl hodiny.

Ideální volba pro většinu z nás

Co vlastně potřebuje tělo k tomu, abychom usnuli a pokud možno prožili několik hodin posilujícího odpočinku v klidu a hlubokém spánku? Jednak jde o již zmiňované zklidnění mysli, a v tomto umění je máta peprná doslova přebornice.

Snižování stresu a úzkosti je její hlavní “superschopností”, a tak by byla škoda ji nevyužít. Zklidněný mozek se mnohem lépe uloží ke spánku než ten, jímž neustále dokola víří problémy prožitého i příštího dne. Mentol jako přírodní sedativum je tedy v takové chvíli skutečně ideální volbou.

Mátu si můžete vypěstovat sami a mít ji tak stále k dispozici.

Pro hlubší nádechy

Chcete-li navodit pocit klidu a pohody, stačí se mnohdy několikrát zhluboka nadechnout. Dokonce i s tím vám máta peprná může pomoci. Její esenciální olej totiž otevírá dýchací cesty i v případě, že trpíte alergií nebo jinou chorobou, která snižuje jejich průchodnost. Dobře okysličené tělo je spokojené, může lépe relaxovat a v klidu se uložit ke spánku.

Nechte svaly zrelaxovat

Látky, obsažené v této bylině, působí navíc jako svalový relaxant. Je tedy vhodné uvařit si mátový čaj po zvýšené námaze, po návratu z túry nebo po dlouhém pracovním dnu. A potom ještě jeden hrníček před spaním, aby se svaly zklidnily a uvolnily. Spánek bude mnohem příjemnější a ráno se budete cítit jako znovuzrození.

Usínejte s pohodou v břiše

To ale stále ještě není všechno, máta si poradí, jak již bylo zmíněno, také se zažívacími problémy. Jistě si vybavíme několik nocí prožitých v polospánku s nadýmáním, žaludečními potížemi či jinými nepříjemnými stavy v zažívacím traktu.

Většinou nám takový stav nedovolí kvalitní spánek, ale máta může pomoci i tentokrát. Podporou trávení ale můžeme odstranit pocit těžkého žaludku, plynatost, pálení žáhy a podobně.

Čaj je spolehlivý

Jak tuto kouzelnou rostlinku nejlépe využít k vlastnímu prospěchu? Nejčastější bude patrně klasický bylinkový čaj, který připravíte přelitím čajové lžičky sušené máty nebo několika čerstvých lístků čtvrt litrem horké vody. Po deseti minutách budete mít nápoj připravený. Pro lepší usínání není vhodné jej příliš sladit. Energie, kterou byste tělu dopřáli v cukru, by se mohla postavit proti přicházející ospalosti.

Můžete vyzkoušet difuzér

Kdo by nechtěl mátu přímo požít, má také další možnost, jak se dobře vyspat. Stačí nakapat pár kapek esenciálního mátového oleje do difuzéru, který umístíme do ložnice. Jednodušší návod na klidný spánek bychom hledali jen těžko.

