Víte, jak se projevuje demence a jak souvisí se spánkem? Nejenže jsou problémy se spaním jedním ze symptomů, navíc si nedostatečným odpočinkem můžete demenci i přivodit.

Demence potkává i mladé

Jaké jsou příznaky demence? I tohle slovo často používáme pejorativně a snažíme se jím zesměšnit nepříjemné lidi, kteří nás prostě vytáčejí. Když ale přijde na opravdovou demenci, není to žert ani nadávka. Tehdy zjistíme, že jsme demenci doposud nebrali vážně a ani jí nerozuměli.

Demence se netýká jen starých lidí. Jak se demence může začít projevovat vám napoví také tento příspěvek z YouTube kanálu České alzheimerovské společnosti, o.p.s.

Zdroj: Youtube

Demence a Alzheimerova choroba jdou ruku v ruce

Co má společného demence a alzehimerovská společnost? Jak bylo zmíněno ve videu, mezi lidmi stále kolují termíny jako „stařecká demence“, „skleróza“ a podobně. Demence se týká přibližně 60 až 80 procent lidí s Alzheimerovou chorobou. To, co si tedy spojujeme především se stářím, není jen jakási únava organismu a snížení funkcí, jde o závažné onemocnění, které není léčitelné a jde o mnohem víc než jen zapomínání nebo „hloupnutí“, ke kterému se demence přirovnává.

Demence se projevuje poruchami paměti. Nejtypičtější je ztráta krátkodobé paměti, což se může projevit jako časté ztrácení věcí či zapomínání nedávných prožitků. Dochází také ke změnám v úsudku a myšlení. Díky tomu jsou každodenní úkoly náročnější, člověk má problémy rozhodnout se i v triviálních otázkách, včetně plánování programu a podobně. Jde obecně o zhoršující se kognitivní schopnosti.

Náročná nebo zcela nemožná začíná být i orientace v prostoru, ale i čase. Zapomínání se může začít odrážet i ve verbálním projevu. „Chybí“ slova nebo je nesnadné držet se tématu. Zhoršuje se soustředění, zájem o nové věci, ale i oblíbené činnosti. Nemocní často trpí problémy s usínáním a spánkem. Navíc vše působí depresivně a ještě zhoršuje zmatení nemocného.

Poruchy spánku jako symptom i příčina vzniku demence

Problémy prohlubují také problémy se spánkem. A i toto jsou symptomy, které mohou upozornit na začínající demenci. Dokonce se má za to, že nedostatkem spánku je možné projevy demence uspíšit či zvýšit riziko vzniku nemoci.

To potvrzuje například studie z Upstate Medical University z minulého roku s názvem „Poruchy spánku a riziko demence u starších osob: Zjištění z desetiletých národních prospektivních dat v USA.“

Má se za to, že demence přímo souvisí s insomnií, ale také depresemi nebo užíváním drog. Podle odborného online magazínu WebMD.com, „pokud trpíte primární nespavostí a nedosáhli jste věku 40 let, zvyšuje se vaše šance, že onemocníte Alzheimerovou chorobou.“

Protože problémy s usínám čas od času přepadnou každého, mohou se i varovné symptomy spojené s demencí zdát až příliš familiární. Patří mezi ně:

problémy s usínáním,

pospávání během dne,

časté probouzení se v noci,

brzké probouzení se bez schopnosti znovu usnout,

„sundowning“ čili noční neklid je zhoršení úzkostí či rozrušení ve večerních hodinách.

close info Profimedia zoom_in Demence se projevuje mnoha způsoby a postiženým i jejich příbuzným značně komplikuje normální život.

Zdroje: webmd.com, upstate.edu