O tom, že většinu pochodů v našem těle ovlivňují více hormony než naše vlastní vůle a rozhodnutí, nemusíme dlouze diskutovat. I když se nám to nemusí líbit, stále je člověk součástí přírody a tělo se řídí svými vlastními zákony. Co se stane, když nejsou hormony v rovnováze?

S problémy, souvisejícími s hormonální nerovnováhou, se v průběhu života pravděpodobně setká většina žen. Některé projevy tohoto problému téměř nezaznamenáme, jiné nás mohou výrazně ovlivnit a způsobit i velké těžkosti.

Nepravidelná menstruace

Jedním z nejběžnějších projevů “rozhozených hormonů” je nepravidelnost menstruačního cyklu, nebo jeho přerušení. To je samozřejmě zvlášť u žen v reprodukčním věku, tedy v době, kdy mohou, a dokonce i chtějí mít děti, velmi nepříjemné a jistě také stresující. Objeví-li se takový problém, je načase co nejdříve vyhledat lékařskou radu a pomoc. Může jít o snadno řešitelnou situaci, ale mohlo by se také jednat o velmi závažnou příčinu. Není proto na co čekat.

Nálada je dobrým vodítkem

Hormony, jak samozřejmě dobře víme, ovlivňují také naši náladu. Když je vše v pořádku a v rovnováze, nemá nervová soustava důvod zbytečně silně reagovat na podněty, které za to nestojí. Pokud se ale hladiny hormony liší od svého normálu, v takové chvíli se začneme chovat neracionálně, jsme podrážděné, přecitlivělé a v nejhorším případě se můžeme propadnout až do depresivních stavů, z nichž je poměrně složitá cesta ven. I v takovém případě je dobré zkontrolovat, zda jsou hormony (zvláště estrogen a progesteron) ve správných hranicích. Nemá smysl zůstávat bez odborné pomoci, protože se může snadno stát, že se budeme brzy muset potýkat také s problémy v rodině, a to by ke klidu rozhodně nepřispělo.

Tlustnete bez příčiny?

Pro fungování těla jsou nezbytné také hormony štítné žlázy, jejichž nedostatek nebo nerovnováha vedou pro změnu k chronické únavě až úplného vyčerpání organismu. Snížená fyzická aktivita, ale také právě působení hormonální nevyváženosti, mohou následně způsobit zvyšování hmotnosti. V tomto případě jde hlavně o kortizol a inzulin, které jsou za zmíněné problémy odpovědné.

Akné bývá projevem hormonální nerovnováhy

Jako v pubertě...

Připadáte si, jako byste se vrátila do puberty? Na obličeji se objevuje akné a místo krásné, vyrovnané pokožky se díváte do zrcadla na mastnou nebo naopak vysušenou tvář? Vzpomínáte, proč se to dělo v -nácti letech? Na vině byly právě bouřící se nevyrovnané hladiny hormonů. Jestliže se něco podobného v těle začne dít v dospělosti, pokožka si na svá mladá léta hodně rychle vzpomene. Bohužel. Stejně tak se mohou hormonální problémy projevit vypadáváním vlasů, s čímž se setkává mnoho žen například v těhotenství nebo v době po porodu, ale také ve vyšším věku kolem menopauzy.

Rozumíte svému tělu?

Každá změna hormonální hladiny se zkrátka projeví na celkovém zdraví a vyrovnanosti pochodů v organismu. Je proto potřeba naučit se vlastnímu tělu rozumět, naslouchat jeho signálům a co nejrychleji a účinně na ně reagovat. Jinak se můžeme dostat do začarovaného kruhu, z něhož bude velmi složitá cesta ven.

