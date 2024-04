Vysoká hladina cholesterolu je bohužel stále častějším problémem. Vypovídají o tom nejen světové, ale i ty české statistiky. Víte, proč byste se ho neměli bát, ale určitě se měli snažit snížit jeho hladinu? A jaké příznaky v očích se spojují s cholesterolem?

Co víte o cholesterolu?

O cholesterolu jsme napřed nevěděli zhola nic, pak jste se ho báli a až časem jsme zjistili, že není cholesterol jako cholesterol. Nicméně i když této důležité látce, kterou všichni potřebujme začínáme lépe rozumět, problém přetrvává. Proč?

Výživová specialistka Alena Brugioni vás na svém YouTube kanálu zasvětí do všeho, co se týká cholesterolu jídelníčku, ale i životního stylu. Pokud se v otázkách cholesterolu stále trochu ztrácíte, její povídání si určitě poslechněte.

Cholesterol potřebujeme, ale máme ho příliš

Využívání a regulování cholesterolů umí každé tělo samo a dostatečně, pokud je zdravé, správně živené, nezahálející a také dobře odpočaté. Životní styl mnohých z nás má ovšem daleko k tomu, aby bylo tělo v harmonii a dokázalo se o sebe déle samo dobře postarat. My mu také házíme klacky pod nohy nevhodným stravováním, nedostatečnou fyzickou aktivitou i dalšími zlozvyky.

Hladina cholesterolu se zjišťuje především z krve a máme tendenci domnívat se, že jde o problém, který na nás číhá až ve stáří. Často se k nám také dostávají informace ze zdrojů ze Spojených států a také ty rádi podceňujeme, protože se přece ví, jak špatně Američané jedí a žijí.

Hladinu cholesterolu bychom měli sledovat již od dvacátého roku života a ideálně každých 5 let, aby byl znatelný také vývoj situace. Nález vyšší hladiny cholesterolů jako celku se u dospělých týká především mužů, ale po menopauze také žen. Z českých statistik z roku 2014 vychází, že 70 % dospělých čili všech od 20let nahoru má vysokou hladinu cholesterolu. A co deset let poté? Nyní jde o více než 80 % dospělé české populace.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Modrošedý proužek v oku je příznakem vysokého cholesterolu v krvi.

Příznaky cholesterolu v očích či vlasech

Problémem cholesterolu je, že nás nebolí. Zvyšuje riziko vzniku cévních onemocnění, vysokého tlaku či mrtvice. V některých spíš vzácných případech se mohu začít projevovat problémy s prokrvováním. Mezi takové symptomy patří také změny na očích či pokožce hlavy.

Co se týče očí, jde například o takzvaný modrý či opalizující proužek Arcus senilis nebo také Arcus corneal, který je možné pozorovat i v očích osob mladších 45 let. Tato modrá linka hraničící až s bělmem je znakem vysokého cholesterolu a rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Výskyt tohoto symptomu je stále častější vyskytuje u čtyřicátníků, zatímco muži nad 80 let jím trpí téměř ve sto procentech. U žen je to stejné jen s desetiletým posunem.

Nejde však o jediný příznak, který lze v očích či jejich okolí pozorovat. Průvodním jevem je i xantelasma. Je to kožní útvar, který je viditelný na první pohled. Jde o drobné, ale i rozsáhlejší nažloutlé léze na kůži často v oblasti nad okem směrem ke kořenu nosu. Mohou se však vyskytovat i jinde v měkké tkáni očního okolí.

Vzhledem k tomu, že cholesterol blokuje průtok krve, souvisí s ním také další problémy očí. Jde o poruchu prokrvení v sítnicových žilách či tepnách čili okluze či uzávěr sítnicové žíly a tepny. Do souvislosti s cholesterolem lze rozhodně také dát optickou neuropatii, kdy je poškozen nerv oka aterosklerózou.

Vysoký cholesterol se týká i velké skupiny mužů a ženy, jež bojují s plešatěním či ztrátou vlasů. Nicméně není možné veškeré problémy s vypadáváním vlasů vztahovat k hladině celkového cholesterolu u mužů a žen. Souvislost je však rozhodně možná, i když ne tak okatá jako v případě namodralého proužku v očích.

