Jak často jíte luštěniny? Čočka je doslova zázrakem přírody. Obsahuje živiny, které mají nesmírně pozitivní vliv na naše zdraví. Přitom její konzumace nevyžaduje velkou námahu ani peníze. Pro ženy nad 40 let se čočka stává obzvlášť důležitou. Proč?

Čočka je nejen výživná a zdravá, ale také velmi univerzální potravina, kterou lze připravit na mnoho způsobů. Je cenově dostupná, snadno se vaří a skvěle se hodí do různých jídel, od polévek po saláty. Navíc její pravidelná konzumace podporuje dlouhodobou vitalitu a celkovou pohodu. Čočka je potravina, kterou by neměl opomíjet žádný vyvážený jídelníček.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Perfect Balance with Bára - 6 důvodů proč ženy po 40 přibírají a nedaří se jim zhubnout, i když jedí zdravě

Zdroj: Youtube

Snižuje únavu

Jedním z hlavních důvodů, proč by ženy nad 40 let měly zařadit čočku do svého jídelníčku, je její vysoký obsah železa. S přibývajícím věkem dochází u žen často k poklesu hladiny železa, což může vést k anémii, únavě a oslabení organismu.

Čočka je bohatým zdrojem železa, které je nezbytné pro tvorbu hemoglobinu a přenos kyslíku v těle. Železo z rostlinných zdrojů, jako je právě čočka, se sice nevstřebává tak snadno jako železo z masa, ale pokud se čočka konzumuje společně s potravinami bohatými na vitamín C jako jsou citrusy, brokolice nebo paprika, vstřebávání železa se výrazně zvyšuje.

Prevence infarktu

S postupujícím věkem se zpomaluje metabolismus a dochází ke změnám v trávení. Vláknina v čočce pomáhá udržovat zdravý trávicí systém a předcházet problémům jako je zácpa, která je častým problémem u starších žen. Pravidelná konzumace čočky může pomoci snížit riziko infarktu nebo mrtvice.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pravidelná konzumace čočky může pomoci snížit riziko infarktu nebo mrtvice.

Svalová hmota

Čočka je vynikajícím zdrojem rostlinných bílkovin. Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem pro svaly a pomáhají tělu regenerovat se po fyzické námaze. Přestože maso je tradičním zdrojem bílkovin, čočka nabízí zdravější alternativu, která neobsahuje nasycené tuky a cholesterol, které jsou spojovány s vyšším rizikem srdečních onemocnění.

Pevné kosti

Důležitým minerálem, který čočka obsahuje, je hořčík. Hořčík je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů a pro udržení zdraví kostí. Hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku, který je klíčový pro pevnost kostí. Dostatečný příjem hořčíku pomáhá udržovat zdraví kostí a předcházet jejich oslabování.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Čočku můžete použít v různých pokrmech, od polévek a salátů až po hlavní jídla. Je snadno dostupná, levná a jednoduchá na přípravu.

Snížení rizika onemocnění rakovinou

Čočka obsahuje vitamín B9, který je důležitý pro opravu DNA a správné dělení buněk. Pro ženy nad 40 let je zvlášť potřebný, protože pomáhá chránit tělo před stárnutím spojeným s různými nemocemi a podporuje celkové zdraví.

Může také snižovat riziko některých typů rakoviny. Navíc je čočka bohatá na antioxidanty, které chrání buňky před poškozením, pomáhají předcházet srdečním onemocněním a přispívají k delšímu a zdravějšímu životu.

Kromě všech výživových výhod je čočka velmi všestrannou potravinou. Můžete ji použít v různých pokrmech, od polévek a salátů až po hlavní jídla. Je snadno dostupná, levná a jednoduchá na přípravu.

Je snadné ji zařadit do svého jídelníčku, ať už preferujete vegetariánskou stravu, nebo ji chcete kombinovat s jinými zdroji bílkovin. Její příprava je rychlá a jednoduchá, což je výhodné pro ty, kteří nemají mnoho času na vaření, ale přesto chtějí jíst zdravě.

Zdroj: celebratewomantoday.com