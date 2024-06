Proč jíst dýňová semínka? Nejenže výborně chutnají, ale jsou i neskutečně zdravá! A muži by je měli zařadit do jídelníčku pravidelně!

Dýňová semínka jsou sice malá, ale zároveň mají velkou moc. Jsou plná živin, které jsou prospěšné pro zdraví celého těla a obsahují látky s velkými přínosy pro muže.

Jedním z nejdůležitějších benefitů dýňových semínek je pro ně podpora zdraví prostaty. Jak je lze zařadit do jídelníčku a k čemu všemu se hodí?

Jak na přírodní léčbu zvětšené prostaty stravou? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu NutritionFacts.org:

Zdroj: Youtube

Dýňová semínka jsou zdroj zdraví

Dýňová semínka obsahují nejen velké množství vitamínů A, D, B 1, B 2 a B 6, ale jsou i výborným zdrojem minerálů jako například selen, draslík, vápník, fosfor, hořčík, měď, mangan a železo. Významné zastoupení mají i cenné nenasycené mastné kyseliny, které snižují cholesterol, vysoký tlak a riziko infarktu i mrtvice. Pomáhají také stabilizovat krevní cukry při diabetu. Zároveň zlepšují stav vlasů a kvalitu nehtů.

close info Shutterstock zoom_in Pravidelná konzumace dýňových semínek je velice užitečnou prevencí proti zbytnění prostaty.

Dýňová semínka a muži

Pravidelná konzumace dýňových semínek je velice užitečnou prevencí proti zbytnění prostaty. Jedná se o potíž, která postihne ve vyšším věku více než polovinu mužů. Prostata je žláza o velikosti vlašského ořechu, která obklopuje močovou trubici pod močovým měchýřem a začne se zvětšovat.

Mužům se pak postupně zhorší močení, zejména jeho začátek a také se zvýší jeho frekvence. A zajímavost? Dýňová semínka miloval například slavný zpěvák a skladatel John Lennon.

Nepříjemná ztráta erekce

Při vyšších stádiích zbytnění prostaty se zvyšuje riziko infekce močových cest a později i poškození močového měchýře nebo ledvin. Řešením bývá operace, která močové cesty uvolní, ale bohužel je mnohdy rizikem ztráta erekce. Proto je pro muže perfektní prevencí před zmíněnými problémy pravidelné pojídání dýňových semínek.

close info Shutterstock zoom_in Dýňová semínka můžete pojídat jako příjemnou chuťovku k pivu a vínu, ale stejně tak je velice chutným doplňkem všech zeleninových i ovocných salátů a mnoha polévek.

Jak zařadit semínka do stravy

Dýňová semínka se konzumují bez slupek, anebo tepelně upravená a mají příjemnou jemně oříškovou chuť. Skvěle chutnají, když si je upražíte na trošce oleje a přidáte k nim pár zrnek soli.

Dýňová semínka můžete pojídat jako příjemnou chuťovku k pivu a vínu, ale stejně tak je velice chutným doplňkem všech zeleninových i ovocných salátů a mnoha polévek.

Syrová semínka si můžete snadno přidat i do smoothie, jogurtů a kaší. Hodí se i do těst na chleba, dalamánky a housky, nebo jako posyp. Semínka uplatníte i do drobného sladkého pečiva, zapékaných jídel a karbanátků.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.zdravizone.cz, www.kupi.cz