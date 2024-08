Překvapivé důvody, proč jste nadmutí. Způsobuje to i toto chování

Ema Novotná 8. 8. 2024

Pocit nadýmání je opravdu nepříjemný, však to známe téměř všichni. Víte ale, co všechno nadýmání může způsobovat? Není to jen hodně jídla, jak jste si možná mysleli. Podívejte.

Pocit nadýmání je opravdu velice nepříjemný. Každý se tak někdy cítil. Je vám těžko, nemáte na nic chuť a zkrátka a dobře vám není hezky. Sice tento pocit trvá jen pár hodin, a když pijete hodně vody a jste trpěliví, za chvíli odezní, ale stejně je to nepříjemné a může vám to lehce zkazit celý den. Věděli jste ale, že nadýmání nezpůsobuje jen jídlo a plný žaludek? Podívejte se na překvapivé důvody, proč se cítíte nadmutí, a jak se nadýmání vyhnout. Video, jak se můžete zbavit nadýmání, najdete na Youtube kanále Roche Česká republika: Zdroj: Youtube Důvody nadýmání Věděli jste, že k nadýmání přispívá jedno konkrétní jídlo? Je to sendvič. Pokud je sendvič vaším hlavním jídlem, ať už k obědu, večeři nebo snídani, může způsobovat nadýmání. Je to kvůli tomu, že ne nabitý sodíkem, ať už je sebezdravější. A když spotřebujete více sodíku, než vaše tělo vyžaduje, může se dostavit právě nepříjemné nadýmání. Proto je ideální sendviče omezit a prokládat je jinými jídly. close info Brent Hofacker / Shutterstock zoom_in Váš oblíbený sendvič, ať se zdá sebezdravější, je ve skutečnosti nabitý sodíkem. A sodík je s nadýmáním úzce spojený. Dalším překvapivým důvodem může být pití brčkem. Možná to může znít šíleně, ale i pití brčkem vám opravdu může způsobit pocit nadýmání. Je to kvůli tomu, že brčko společně s tekutinou, kterou pijete, dostane také do vašeho žaludku mnohem více vzduchu, než když pijete normálně ze sklenice. To následně způsobuje, že se cítíte nafouklí, i když jste ve skutečnosti jen vypili jeden nápoj (a k němu spoustu vzduchu). Balené potraviny Možná vás to překvapí, ale pocit nadýmání se může dostavit i tehdy, když konzumujete větší množství balených potravin. Stejně jako u sendvičů je hlavním viníkem sodík. Ten se totiž používá jako konzervační látka pro zpracované hotové potraviny. Asi je vám dobře známo, že chipsy, různé sušenky a bonbony jsou sodíkové bomby. Je ale potřeba vědět, že i pomazánka, váš oblíbený dresing nebo dokonce polévka může obsahovat více sodíku, než je pro vaše tělo nutné. Tím je pak způsobeno, že se cítíte nadmutí a nemůžete přijít na to, z čeho, jelikož jste toho tolik nesnědli. Související články close Zdraví Co říká věda o umělých sladidlech a jak ovlivňují vaše zdraví video close Zdraví Lékař odhalil nejlepší potraviny na hroznou migrénu video Zdroje: www.pilulka.cz, www.drmax.cz

