Kvůli těmhle zlozvykům máte žluté zuby. Co se stane, když je týden nevyčistíte?

Zuby jsou vizitkou člověka, to bezesporu. Právě proto byste se měli o své zuby starat velmi důkladným způsobem. Existuje ale několik zlozvyků, které jsou vám schopny tu vizitku pošramotit. Proč máme žluté zuby?

Zvyk je železná košile, přesně toto pořekadlo by mělo platit u čištění zubů, neboť bez tohoto základního návyku budou vaše zuby trpět. A následně budete trpět vy na křesle u zubaře.

Takové zuby si nepřeje asi nikdo z nás. Zdroj: Sergii Kuchugurnyi / Shutterstock.com

Zubní plak

Zubní plak může za většinu nepříjemností, co se s ústní dutinou spojují. Mezi ně patří zubní kaz, zápach z úst, ale i zánět dásně či parodontóza. Jedná se o nános bakterií, který nemá žádnou barvu a začne se vytvářet už někdy i čtyři hodiny od vyčištění zubů. Zubní plak sestává z bílkovin (ze slin) a v nich se usazují bakterie z jídla a pití. Biofilm, který pokryje zuby, obsahuje až tisíc druhů bakterií, které mezi sebou i komunikují.

Čištění je nutnost

V tomto videu se dozvíte, co by se stalo, kdybyste si nečistili zuby týden, ale i celý život:

Přes den se na zubech, ale i na jazyku, usazuje zubní plak a právě to je hlavní důvod, proč si zuby čistíme. Kdybyste se na zuby vykašlali několik dnů, jazykem byste cítili na povrchu zubů nános plaku, po týdnu byste měli mluvit na ostatní přes kapesník, protože jinak by se od vás nenápadně vzdalovali dál a dál. Proč? Už by vám bylo z pusy zřejmě cítit. Zubní plak začne postupně tvrdnout a vznikne zubní kámen, který se tak jednoduše odstranit nedá. Dále by docházelo k ustupování dásní, paradentóze, vypadávání zubů, prostě by vás čekali jen samé „libůstky“. A to ještě není všechno, protože se zánětem v ústech jsou spojovány i jiná onemocnění, například plicní onemocnění či ateroskleróza.

Co dělat a nedělat

Čistěte si jazyk! Na konci čištění zubů byste neměli zapomínat na svůj jazyk, protože i on je rájem pro bakterie a z vašich úst by se mohl linout nevábný odér.

Zubní nit je přítel a to velký! Ke každodenní péči rozhodně zubní nit patří, ale nic se nemá přehánět a to ani s nití.

Měňte zubní kartáček! Kartáček byste měli měnit ideálně zhruba po dvou až třech měsících. Jestliže si čistíte zuby moc intenzivně a tlačíte, což samozřejmě není dobře, měňte kartáček vždy, jakmile se roztřepí štětinky, neboť při používání takovéhoto kartáčku si ničíte dásně i zubní sklovinu.

Co se týká zubních past, nemusíte je měnit, jak se uvádělo dříve. Pozor dejte ale při používání abrazivních zubních past, které mohou poškodit sklovinu.

Nečistěte zuby ihned po jídle! Byli jsme tak učeni rodiči, ale ve skutečnosti byste měli půl hodinky vyčkat, než si zuby vyčistíte. Konzumované jídlo může následně totiž reagovat se zubní pastou.

Zdroje: pardubice.rozhlas.cz, www.youtube.com, brightside.me