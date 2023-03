4 dobré důvody, proč namáčet ořechy přes noc: Zkuste to, je to zázrak

Ořechy jsou rychlá a zdravá svačinka. Zkuste je však dát na noc do vody a až potom je sníst. Má to své dobré důvody. Proč namáčet ořechy?

Ořechy obsahují řadu zdravých tuků, vlákniny a minerálních látek, které vaše tělo potřebuje. Vědci však doporučují nezobat je jen tak ze sáčku, ale před přímou konzumací je namáčet. Tomuhle procesu se říká aktivace. Týká se jen přírodních ořechů, které nejsou pražené (nebo jinak tepelně upravované) či ochucené (solí či kořením). U přírodních ořechů je jedno, jestli je dáte do vody se slupkou nebo bez ní. Důležité je, aby si v lázni odpočinuly pár hodin. Proč?

Více o namáčení ořechů se dozvíte na tomto videu:

1. Budete ořechy lépe trávit

Možná na to nevypadají, ale ořechy a semínka jsou poměrně těžko stravitelné a u leckoho můžou vyvolávat pocity těžkého žaludku a nadýmání. Popravdě, není divu. Ořechy totiž obsahují enzymové inhibitory, které sice chrání plody při růstu, nicméně u člověka mohou vyvolávat trávicí problémy.

V oříšcích je navíc přítomná i kyselina fytová, která znesnadňuje trávení minerálních látek ve střevech. U citlivějších jedinců to může vyvolat alergické reakce. Chcete se tomu vyhnout? Jezte ořechy a semínka v rozumném množství a před konzumací si je namáčejte. Voda v nich aktivuje klíčení, které většinu těchto nepříjemností neutralizuje. Pro vás to pak znamená chroupání ořechů a mandlí bez následků.

Vodní lázeň eliminuje poškozené kusy či ořechy napadené plísní. Zdroj: Profimedia

2. Získáte z nich to nejlepší

Znovu si připomeňme, že ořechy a semínka jsou zásobárnou vitaminů, minerálů a užitečných živin. Namočíte-li je, budou pro vaše tělo stravitelnější a jejich výživový kapitál bude využit na maximum.

3. Vaření bude snazší

Ořechy mají tvrdší konzistenci a jsou krásně křupavé. Pokud je přímo jíte, není to problém. Horší je to s jejich mixováním či krájením při vaření. Namočené ořechy a semínka jsou křehčí, a proto vám tolik nezatíží mixér. Mají příjemnou krémovou chuť, což se s úspěchem hodí zejména do polévek, dipů, smoothie či dezertů. Voda u některých druhů ořechů navíc odbourá nepříjemný pocit hořkosti a podpoří sladší chuť.

Díky namáčení mandlí získá vaše tělo lepší výživový potenciál. Zdroj: Profimedia

4. Eliminují se toxiny

I když si koupíte drahé ořechy, nikdy nemáte jistotu, že byly skladované v optimálních podmínkách. I proto je lepší je před konzumací namočit, aby se z nich vyplavily případné nečistoty, prach, toxiny nebo i zárodky plísní. Vlastě je to taková pojistka zajišťující, že tělu nedáváte nic, co by ho mohlo zbytečně ohrozit.

Jak ořechy namáčet?

Namáčení ořechů není věda. Do skleněné misky nasypte 1 šálek ořechů (nebo semínek) a zalijte je 500 ml vlažné vody. Pokud chcete, můžete do směsi přidat 1 lžičku soli nebo 2 lžičky citronové šťávy či octa.

Jak dlouho ořechy namáčet?

Každý druh ořechů či semínek vyžaduje rozdílnou délku času namáčení. Roli hraje tvrdost a velikost oříšků. Například u kešu či vlašských ořechů jsou to 4 hodiny. Makadamovým ořechům stačí dvouhodinovka, ale u „tvrďáků“, jakými jsou mandle, pistácie či lískové ořechy, počítejte s 8 – 12 hodinami. Delší lázeň si nárokují i dýňová či sezamová semínka. U slunečnice počítejte se dvěma hodinami času.

Každý ořech má jinou tvrdost a rozměr. Od toho se odvozuje i doba namáčení. Zdroj: Profimedia

Pozor na plaváčky!

Během namáčení nádobu přikryjte utěrkou a pravidelně kontrolujte, co se v ní děje. Může se stát, že vám začnou vyplavávat na povrch některé oříšky. Jde většinou o poškozené, žluklé nebo „slabší kusy", které byste měli raději vyhodit. Stejně by vám nejspíš příliš nechutnaly.

Očista, dočista!

Možná, že se vám během namáčení začnou na dně mísy objevovat různé zbytky špíny. Nic si z toho nedělejte, nejde o nic zásadního. Až budou ořechy dostatečně „vykoupané“, opakovaně je propláchněte, dokud voda nebude plně průzračná.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.fit-day.cz, www.youtube.com