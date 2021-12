Proč je důležité namáčet ořechy před konzumací? Češi to nedělají, chyba!

Ořechy patří mezi oblíbenou pochoutku. Jsou neodmyslitelnou součástí různých oslav, přidávají se do pečení nebo slouží jako zdravá a rychlá svačinka. Bez namáčení však mohou být škodlivé. Proč namáčet ořechy?

Vlašské, lískové, kešu, para, burské, pistáciové, pekanové a další. Na pultech obchodů dnes seženeme nepřeberné množství chutných oříšků. Zajímavostí je, že většina z nich patří do skupiny skořápkového ovoce. Jsou to vlastně semena rostlin. Proto jsou bohatou zásobárnou energie, některých růstových látek, minerálů a vitamínů. Jejich pravidelná konzumace příznivě působí v boji proti srdečním a cévním chorobám, reguluje krevní tlak a pomáhá snižovat hladinu „zlého" LDL cholesterolu. Pojídání ořechů také snižuje pravděpodobnost úmrtí nejen na rakovinu, ale i z jiných přirozených příčin. Dokázali to harvardští výzkumníci, kteří 30 let sledovali více než sto tisíc mužů a žen. „U lidí, kteří si ořechy dopřáli sedmkrát i více do týdne, klesalo riziko úmrtí na onemocnění srdce o 29 procent a riziko úmrtí na rakovinu o 11 procent v porovnání s lidmi, kteří ořechy vůbec nejedli," upozorňuje doktorka Ying Baová, která výzkum vedla. Aby byly ořechy opravdu zdraví prospěšné, měly by se tzv. aktivovat. Zvýšíte tím nejen jejich stravitelnost, ale také výživovou hodnotu. Navíc tím odstraníte nebezpečnou kyselinu fytovou.

Ořechy bez namáčení jsou hůře stravitelné. Zdroj: profimedia.cz

Proč namáčet ořechy

Kyselina fytová slouží ořechům jako sklad pro fosfor. Také je chrání do té doby, než najdou příznivé podmínky pro klíčení. V našem těle se dokáže navázat na minerály, jako například na zinek, vápník, železo či mangan a zabránit jejich vstřebávání. Při časté konzumaci nenamočených ořechů tak může dojít k nedostatku minerálů. To se projevuje únavou, nervozitou nebo depresí, migrénami, špatnou kvalitou pleti, kazivostí zubu, zhoršenou imunitou, ale také chudokrevností nebo poruchami paměti. Každý druh ořechu obsahuje jiné množství kyseliny fytové. Proto se doba namáčení liší.

Inhibitory enzymů

Ořechy také obsahují inhibitory enzymů, které také zabraňují předčasné klíčivosti. V našem těle působí tak, že blokují trávící enzymy. To se projevuje pocitem těžkého žaludku, plynatostí nebo celkovou nevolností. Voda však tyto inhibitory odstraňuje.

Namočené ořechy

Milujete, když ořechy křupou pod zuby a jejich namočení vás neláká? Nebojte, o tento požitek nemusíte přijít. Stačí, když je po namáčení scedíte a na pánvi na sucho opražíte. Ořechy také můžete vložit do trouby na 50 °C nebo do sušičky a opět jim vrátit původní strukturu. Pozor, namáčejte pouze nepražené a neloupané ořechy. Ty jsou ještě „živé" a plné enzymů.

Namáčejte pouze nepražené a neloupané ořechy. Zdroj: Melica/Shutterstock.com

Jak namáčet ořechy

Odváženou dávku ořechů dejte do sítka a propláchněte ji pod studenou tekoucí vodou. Potom ořechy přesypejte do misky s vodou. Tu osolte. Na 2 hrnky vody potřebujete asi 1 lžíci kvalitní, nerafinované soli. Pokud je nutná dlouhodobá aktivace, vodu pravidelně vyměňujte po 3-4 hodinách. Vyplavují se do ní totiž různé nečistoty a dokonce i plísně. Ořechy by měly být stále ponořené a neměly by se dávat do ledničky. Obecně platí, že je lze namočit do vlažné vody s trochou soli až na celých 24 hodin. Konkrétně by se kešu ořechy měly namáčet dvě hodiny, vlašské 4 hodiny, pekanové 5 hodin, lískové 7 hodin, mandle alespoň 10 hodin a arašídy 12 hodin. Namočené ořechy zceďte a ihned zkonzumujte nebo uložte do lednice na 2-3 dny.

