Ruku na srdce, tento zlozvyk praktikuje celá řada žen. Přitom důvodů, proč si večer nechodit lehnout s dostatečně vysušenou kšticí, je více než dost. Nejen, že se ráno probudíte jako rozcuchaná divoženka, ale navíc tímto hříchem škodíte zdraví a kondici svých vlasů.

Není nic pohodlnějšího než si umýt vlasy večer a nechat je volně schnout, zatímco usínáme. Nicméně, tato zdánlivě nevinná rutina může mít nepříjemné následky pro naše vlasy i pokožku hlavy. Podívejme se podrobněji na důvody, proč bychom se měli vyhýbat spaní s mokrou hlavou a jaké problémy to může způsobit.

Zapomeňte na reprezentativní vzhled

Pokud je vaším zvykem mýt si hlavu v pozdně odpoledních nebo večerních hodinách a vlasy pak jednoduše necháte svému osudu, aby proschly samovolně, je více než pravděpodobné, že ve chvíli, kdy uléháte, nejsou dostatečně suché.

Neriskujete tím zdaleka jen to, že po ránu budete trávit drahocenný čas v koupelně, aby se vám podařilo zamotanou a zacuchanou hřívu uvést do reprezentativního stavu a mohli jste vyrazit do práce nebo kamkoli jinam mezi lidi.

Podceňování dostatečného sušení vlasů před nočním spánkem škodí samotným vlasům i pokožce hlavy. Mokré či vlhké vlasy jsou mnohem náchylnější k mechanickému poškození, snadno se lámou a třepí.

Dlouhodobé spaní s mokrými vlasy může vést k poškození vlasových folikulů, tedy k tomu, že vlasy budou nadměrně křehké, náchylné ke krepatění a zhorší se jejich celkové zdraví, vzhled a budou vám rychleji vypadávat.

Situaci pak jen tak snadno nezachráníte ani tím sebelepším šamponem a drahými regeneračními maskami, za které budete utrácet, aby vaše kštice získala zpět svůj objem, pružnost a lesk.

Lupy, svědění i pálení pokožky

Mokré nebo vlhké vlasy se během několikahodinového spánku chtě nechtě zapaří. Vlasy mají totiž přirozenou tendenci zadržovat vlhkost, tudíž se na pokožce hlavy vytváří přímo ideální prostředí pro množení bakterií, plísní a dalších mikroorganismů.

Ty následně podráždí pokožku hlavy, což se projeví nejen nepříjemným svěděním či pálením, ale rovněž i vznikem lupů nebo dalších závažnějších dermatologických onemocnění, jako jsou ekzém či seboroická dermatitida.

Jak tedy vidíte, spaní s mokrými vlasy může mít dalekosáhlé následky pro zdraví vlasů a pokožky hlavy. Proto je důležité nechat si vlasy před spaním důkladně vyschnout, ať už přirozeně nebo pomocí fénování, abychom minimalizovali rizika spojená se spaním s mokrou hlavou.

Vaše vlasy i vaše pokožka hlavy vám brzy poděkují za péči a pozornost, kterou jim věnujete, to se nebojte.

