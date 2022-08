Dáváte si nohu přes nohu? Nedělejte to. Způsobíte si tím vážné zdravotní potíže

Sednete si a už si hned dáváte nohu přes nohu? Dělají to především ženy, které díky tomu vypadají elegantně, avšak měly by s tím přestat. Tímto stylem sezení si způsobíte potíže, které opravdu nechcete. Proč nedávat nohu přes nohu?

V životě je tolik zlozvyků, že nejde všechny potlačit. Tento způsob sezení byste ale neměli příliš podceňovat. Pokud kroutíte hlavou, že to snad ani není možné, pak vás vyvedeme z omylu. Těchto pět zdravotních problémů můžete očekávat, jestliže budete sedět s nohou přes nohu.

Pociťujete píchání v noze?

Jestliže sedíte se zkříženýma nohama každý den, můžete si poškodit nervy. V místě překřížení se vyvíjí na horní nohu příliš velký tlak, který omezuje nervy, tkáně a krevní cévy v daném místě. Toto po chvilce způsobí drobné píchání ve spodní části nohy, které může vést až k poškození nervového zakončení, kvůli nedostatku krve v celé noze.

Píchání v noze způsobuje nedostatečné proudění krve. Zdroj: Shutterstock

Krev se nahromaďuje jinde

Už jste se dozvěděli o omezení průtoku krve. Co to ale znamená pro celé vaše tělo? Dochází k narušení krevního oběhu, jelikož do nohy putuje mnohem méně krve než normálně. Tím pádem se krev shromažďuje v jiných částech těla a to vede ke zvýšení krevního tlaku na ostatní cévy. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, mohla by tato příčina vyvolat dokonce srdeční potíže.

Trombóza neboli krevní sraženina

Hluboká žilní trombóza se může v důsledku překřížených nohou vytvořit uvnitř svalu dolní končetiny. Takto vzniklá sraženina se může dostat až do srdce či plic a vyvolá tak embolii, která se někdy stane smrtelnou. Těhotné ženy a kuřáci tvoří skupinu, u které se to nejčastěji projevuje.

Bolí vás záda? Není to náhoda!

Sezení s nohou přes nohu není přirozená poloha. Sedíte lehce našikmo a tím trpí celá páteř. Můžete pocítit bolest beder, která ústí až do nohou, paží či krku. Nejlepší je tedy sedět rovně s nohami vedle sebe.

Správná poloha sezení je s rovnými zády a nohama vedle sebe. Zdroj: Shutterstock

Tvorba varixů

Křečové nebo pavoučí žíly se rovněž vytvářejí kvůli této sedavé poloze, jelikož vzniká tlak na krevní cévy, které se následně vydouvají. Kvůli křečovkám dochází také ke tvorbě krevních sraženin. Pokud máte problém s křečovými žilami, určitě si takto nesedejte. Jen byste si přitěžovali a zhoršovali už tak nevzhledné žíly.

Doporučení jak sedět

Na závěr bychom vás chtěli utěšit tím, že se této polohy nemusíte úplně vzdávat. Měňte ale každých 15 minut pozici nohou a trochu se protáhněte. Zkuste chvilkami sedět rovně s koleny u sebe a možná si časem na tuto správnou polohu i zvyknete.

Zdroj: vitalweb.cz, pro-nozky.cz