Rýže je surovina, která se dá připravit na miliony způsobů. Rizota na sto druhů, sushi, k masu, k zelenině v podobě poké a podobně. Kdy vám ale rýže může pěkně zavařit? Podívejte.

Rýže a suroviny ze škrobu, jako jsou třeba těstoviny, se vám zavděčí při jakémkoliv jídle. Rizota, carbonara, rýže k masu, boloňské špagety, rýžový nákyp nebo těstoviny s mákem. Opravdu je lze udělat na stovky způsobů a nemusíte se omezovat pouze slaným jídlem. I na sladké bázi jsou výborné, pokud s nimi umíte pracovat. Co ale dělat, když máte například zbytky rýže v lednici? Vyhodit nebo sníst?

Syndrom smažené rýže

Možná je vám tento pojem známý, možná nikoliv. Jedná se o neklíčený organismus, který je často k nalezení ve škrobových potravinách, nejvíce v rýži. Odtud tedy pochází název. Vegetativní neboli neaktivní spóry však po uvaření začnou klíčit. Aktivují se a vytvářejí toxiny. Pokud rýži nebo těstoviny s těmito spóry sníte, nebude vám dobře. Jsou to totiž původci bakterií, které vám v těle dokážou nadělat pěkný nepořádek. Jakmile tedy uvaříte či usmažíte rýži, v pokojové teplotě bude nejvíce náchylná k tomu, aby začali klíčit původci bakterií. To znamená, že máte dvě možnosti. První je jídlo zkonzumovat dříve, než se spóry přizpůsobí pokojové teplotě a dostanou tím prostor růst. Druhou možností je dát jídlo zamrazit do lednice.

Příznaky otravy

Pokud sníte klíčící bakterii, co s tím? Jako první zpozorujete příznaky typu nevolnost, křeče v břiše, průjem, zvracení a tak dále. Při běžné otravě se tyto následky dostaví do několika minut, jenomže tyto bakterie si někdy rády dávají na čas. Proto se mohou příznaky objevit až za hodinu, nebo dokonce až za 5 hodin. Poté vám vaše tělo dá jasně najevo, že je něco v nepořádku. Žádný lék vám na syndrom smažené rýže doporučit nelze. Odborníci však doporučují, abyste zůstali hydratovaní. Pokud se vám po pár hodinách neudělá lépe, kontaktujte svého doktora, a hlavně buďte opatrní na to, co jíte.

