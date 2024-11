Gordon Ramsay, jeden z nejznámějších a nejnáročnějších kuchařů světa, má jasný názor na jídlo podávané v letadle. Jednoznačně ho odmítá! Proč raději letecké občerstvení nejíst?

Gordon Ramsay, muž, který proslavil výrazy jako „hell's kitchen“ a „don't be a donkey“, je známý svým vysokým standardem v kuchyni. A právě proto se otevřeně přiznává, že jídlo podávané v letadlech by nikdy nejedl. Ale co stojí za tímto rozhodnutím a proč byste možná měli zvážit to samé?

Od problémového teenagera až ke světové slávě

Gordon Ramsay se narodil v roce 1966 ve skotském Glasgow. Jeho dětství nebylo zcela jednoduché a bylo plné výzev, protože vyrůstal v rodině s alkoholickým otcem. Tato tragická zkušenost ho však celoživotně neznechutila, ale naopak ho inspirovala k tomu, aby se stal vzorem pro své děti a podporoval boj proti domácímu násilí.

Restaurace Gordona Ramsaye najdete po celém světě, od Londýna přes New York až po Las Vegas.

Jeho první velkou vášní byl fotbal, ale zranění mu znemožnilo profesionální kariéru. Nakonec našel uplatnění v kuchyni, kde objevil svůj talent. Své kuchařské umění postupně zdokonaloval v prestižních restauracích po celém světě. Zlomovým bodem byla jeho spolupráce s francouzským kuchařem Alainem Ducasse. Později otevřel vlastní restaurace, které získaly několik michelinských hvězd.

Kde lze ochutnat speciality Gordona Ramsaye?

Restaurace Gordona Ramsaye najdete po celém světě, od Londýna přes New York až po Las Vegas. Jedním z největších úspěchů Ramsaye je jeho restaurace Restaurant Gordon Ramsay v Londýně, která udržuje tři Michelinovy hvězdy od roku 2001. Má také restaurace v Las Vegas, Dubaji, Paříži a mnoha dalších městech a nabízejí širokou škálu jídel, od tradiční britské kuchyně až po moderní fusion.

Proč nikdy nejí v letadle

Gordon Ramsay má bohaté zkušenosti s leteckou stravou a nejí v letadle, protože 10 let pracoval pro letecké společnosti a ví, jak se s tímto jídlem nakládá. Zároveň je toho názoru, že je toto jídlo často nechutné a nedostatečné. Ramsay je známý svou náročností a vysokými standardy, a proto raději nejí tam, kde by si nemohl pochutnat na prvotřídním, a hlavně kvalitním pokrmu.

Prazvláštní chuť pokrmů podávaných v letadle je způsobená hned několika faktory.

Proč jídlo v letadle chutná divně

Prazvláštní chuť pokrmů podávaných v letadle je způsobená hned několika faktory. Jedním z nich je nižší tlak v kabině, který ve spojení s chladným suchým vzduchem činí naše chuťové pohárky otupělé. Je to podobné, jako když máte silnou rýmu. Konkrétně se naše vnímání sladkého a slaného sníží o zhruba 30 procent.

Dalším důvodem je kvalita surovin. Aby se jídlo udrželo čerstvé po dlouhou dobu, často se používají méně kvalitní suroviny a konzervanty. Jídlo se ohřívá ve velkém přímo na palubě, což ovlivňuje jeho chuť a texturu. Na vině je i rychlá příprava, na kterou má letecký personál pouze omezený čas, což se odráží na celkové kvalitě podávaných pokrmů.

Co radí Gordon Ramsay

Jestliže si chcete užít kulinářský zážitek, letadlo podle Gordona není tím pravým místem. Stejně jako on si raději dopřejte kvalitní jídlo před odletem nebo až po příletu.

