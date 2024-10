Neradi loupete pomeranče nebo krájíte melouny? Pokud patříte mezi ty, kdo se raději vyhnou práci a sáhnou po už připraveném ovoci, možná děláte chybu. Předkrájené ovoce sice ušetří pár minut, ale ve skutečnosti si zahráváte se zdravím. Proč se krájenému ovoci vyhnout?

Předkrájené ovoce jako jsou půlky melounů, ananas či pomeranče se často prodávají jako rychlá svačinka. Může se to zdát lákavé a šetří to čas, ale jejich konzumace je riskantní. Když v obchodě rozříznou meloun, jeho tvrdá slupka, která slouží jako přirozená bariéra proti bakteriím, přestává chránit šťavnatý vnitřek. Navíc v obchodech nemusí být vždy optimální podmínky. Pracovní plochy, na kterých se ovoce připravuje, mohou být kontaminované bakteriemi, jako jsou salmonela nebo E. coli. Ty se pak mohou dostat do ovoce a rychle se šířit.

Podívejte se na video z tvorby YT kanálu Plodná zahrada – Jak poznat, že je meloun zralý

Zdroj: Youtube

Čerstvost je pryč

Jakmile je meloun nebo jiné ovoce nakrájené, začíná proces oxidace. To znamená, že ovoce nejen ztrácí svou šťavnatost, ale také cenné vitamíny a minerály. Meloun, který je rozříznutý a zabalený v plastu, může vypadat čerstvě, ale ve skutečnosti přichází o své nutriční hodnoty.

Plodíme jen další odpad

Není to jen otázka zdraví, ale i ekologie. Předkrájené ovoce je obvykle baleno v plastu, přispívá to tím pádem k hromadění odpadu. Jednorázové plastové obaly, které se používají na balení melounů nebo jiných druhů ovoce, končí často na skládkách nebo dokonce v oceánech. Když si pořídíte celý meloun, žádný obal nepotřebujete.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Meloun, který je rozříznutý a zabalený v plastu, může vypadat čerstvě, ale ve skutečnosti přichází o své nutriční hodnoty.

V neposlední řadě bývá předkrájené ovoce dražší než celé kusy, a když si uvědomíte, kolik za něj ročně zaplatíte, možná zjistíte, že vám peníze doslova utíkají pod rukama. Pokud se chcete stravovat zdravě a ekonomicky, stačí nakupovat celé kusy ovoce a věnovat pár minut jejich přípravě doma.

Příště, až budete stát před regálem s půlkami melounů, zkuste sáhnout po tom celém. Vaše tělo i planeta vám za to poděkují.

Zdroj: theolivepress.es