5 pádných důvodů, proč v létě nenosit podprsenku. Odborníci mají jasno

Všeho moc škodí. A to platí i v případě nošení podprsenky. Odborníci proto vzkazují: V létě choďte naostro, prospěje to vašemu zdraví.

Tohle doporučení se týká zejména žen s menšími až středními prsy. Pokud patříte mezi ty obdařenější, pak se bez tohoto kusu prádla zkrátka neobejdete. Podprsenka vaše vnady nejen tvaruje, ale pomáhá s jejich odlehčením. Ve vašem případě se alespoň ujistěte, že máte správné číslo košíčků a prádlo vás zbytečně netlačí.

V lepší situaci jsou ženy s plošším hrudníkem, pro které je podprsenka spíše rozmarem a erotickou vábničkou. Je to i váš případ? Pak dejte ňadrům dovolenou a během léta podprsenku odložte. Vašemu tělu to jedině prospěje. Jak?

125x nižší riziko rakoviny prsu

Ročně onemocní rakovinou prsu 7400 žen. Příčiny onemocnění nejsou zatím zcela jasné. Nicméně antropologové Sydney Ross Singer a Somai Grismaier, kteří se dlouhodobě zabývají otázkou vlivu oblečení na lidské zdraví, zjistili zajímavou věc. Při zkoumání 4000 žen došli k závěru, že riziko rakoviny prsou souvisí s nošením podprsenek. U respondentek, které prádlo mívaly na sobě celý den, se riziko týkalo tří ze čtyř případů. Naopak u žen, které podprsenku téměř nenosily, byla možnost onemocnění 125 krát nižší.

Bez podprsenky se zlepšuje tvorbu hormonů

Vědci zjistili, že hormon melatonin, který zajišťuje klidný spánek, je zároveň i silný antioxidant. Zabraňuje poškození těla a důležitých orgánů a prakticky vám prodlužuje mládí. Japonští výzkumní pracovníci zjistili, že nošení podprsenky snižuje tvorbu tohoto hormonu až o 60 %. Pokud tedy trpíte nespavostí nebo zdravotními problémy, zkuste (alespoň na čas) odložit podprsenku. Uvolníte tělo a dorovnáte hormonální hladinu.

Zabráníte povislosti prsou

Většina mladých žen a dívek podléhá trendu push-up podprsenek. Tohle prádlo dokáže opticky zvětšit velikosti poprsí až o dvě čísla. Nositelky si bohužel neuvědomují, že tenhle efekt není zadarmo. Podprsenka obsahuje vycpávky, které vnady stlačují. A tak se může stát, že se z pevných prsou pak stanou povislé tukové polštáře, které už nikoho nezaujmou. A to není všechno! Výzkumy prokázaly, že podprsenky narušují přirozenou elasticitu a pevnost prsou. Proto by mladé ženy tohle prádlo měly používat co nejméně.

Zprůchodníte lymfu

V publikaci Dressed to kill se autoři knihy zmiňují o podprsenkách jako o prádle, které znemožňuje běžný průtok lymfy tělem. Kvůli tomu se tělo nemůže zbavit toxinů, chemikálií a těžkých kovů, které se usazují do tukových tkání. Následkem jsou pak vleklé zdravotní potíže způsobené záněty.

Zmírníte bolest hlavy

Napadlo vás někdy, že migréna může souviset s vaším spodním prádlem? Podle odborníků je to pravděpodobné. Podprsenková ramínka se často zařezávají do trapézových svalů, které pak tuhnou a způsobují bolesti hlavy. Stejně tak i špatně padnoucí prádlo, které vytváří blokace krční páteře. Pokud tedy potřebujete nosit podprsenku, pohlídejte si její správný typ i velikost.

