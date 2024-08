close info MarcinK3333 / Shutterstock

Linda Hájíčková 4. 8. 2024 clock 3 minuty video

V létě chce každý vypadat co nejlépe, a zároveň se cítit v oblečení pohodlně. Co byste řekli na to, že jedním z nejjednodušších způsobů, jak toho dosáhnout, je jednoduše přestat nosit kalhoty? Budete překvapeni, jak taková malá změna ve vašem šatníku dokáže zlepšit i váš zdravotní stav!

Těsné kalhoty a džíny, které nosíte každý den do práce, mohou přinášet více škod než užitku. Letní měsíce jsou však ideálním časem na to, abyste je vyměnili za volné sukně a šaty, ve kterých se navíc budete cítit mnohem více sebevědomě a atraktivně. To se pak také pozitivně odrazí na vašem celkovém vnímání sebe sama a psychické pohodě. Vyměníte tedy letos upnuté kalhoty za pohodlné šaty? Jaké oblečení by v létě měli nosit muži, se dozvíte z videa na YouTube, na kanálu StyleMate: Zdroj: Youtube Zlepšení stavu pokožky Těsné kalhoty mohou negativně ovlivňovat krevní oběh a lymfatický systém tím, že omezují průtok krve. Kvůli tomu dochází k zadržování tekutin v těle, což pak přispívá ke vzniku a zhoršení celulitidy. Kromě toho mohou mít na svědomí také křečové žíly, otoky, brnění či necitlivost v nohách. Nošením volnějšího oblečení se zlepší cirkulace krve a lymfy, a to následně pomůže minimalizovat projevy celulitidy a snížit riziko otoků. close info Profimedia zoom_in Celulitida vzniká špatným průtokem krve, a proto ji nošením upnutých kalhot akorát jenom zhoršujete. Oblečení z přírodních materiálů Mimo celulitidu mohou těsné kalhoty způsobovat také svědění a podráždění pokožky. To platí zvláště v horkém počasí, kdy se tělo více potí. V létě se tak pot hromadí pod těsným oblečením, kde vytváří ideální prostředí pro bakterie. Výsledkem je tak svědění, podráždění a někdy i vyrážky. Při výběru oblečení na léto je proto důležité myslet i na prodyšnost materiálů. Bavlna, len a další přírodní materiály jsou skvělou volbou, protože umožňují pokožce dýchat. Snížení rizika infekce močových cest Vlhké prostředí od potu pod těsnými kalhoty z neprodyšného materiálu rovněž zvyšuje riziko vzniku infekcí močových cest. To se pak může projevovat pálením při močení, neustálým pocitem potřeby jít na záchod, i když je močový měchýř ve skutečnosti téměř prázdný, a bolestí v podbřišku. Volnější oblečení a prodyšné materiály však mohou snížit riziko těchto infekcí tím, že zajišťují lepší cirkulaci vzduchu a zamezují vzniku vlhka. close info Shutterstock zoom_in Neskrývejte v těsných kalhotech své nohy, které patří k symbolům ženské krásy. Volnost v pohybu Tlak na bedra a boky vyvolaný upnutými kalhotami může vést k nesprávnému držení těla a dalším problémům, včetně bolesti zad, tuhosti kloubů a svalového napětí. To mají na svědomí především džíny s nízkým pasem, u kterých se hromadí tuk těsně nad jejich okrajem. Kvůli tomu pak máte hrudník propadlý, chodíte s ohnutými zády a často vám v nich může také nepříjemně píchnout. Příliš nepřilnavé kalhoty a sukně vám tak umožní volně se pohybovat s rovnými zády. Konec problémů s trávicím systémem Těsné kalhoty, zejména ty s vysokým pasem, mohou navíc vyvíjet nepříjemný tlak na břicho a celý trávicí systém. Tento tlak často vede až k různým zažívacím potížím, jako je pálení žáhy, nadýmání nebo plynatost. Dejte sbohem upnutým džínům a přivítejte s otevřenou náručí sukně a šaty, ve kterých se budete cítit skvěle po všech stránkách! Související články close Domov a bydlení Bez praní a výdajů: 4 jednoduché způsoby, jak se zbavit zápachu potu na svrchním oblečení video close Domov a bydlení Nestárnoucí kusy oblečení: Toto by měla mít ve skříni každá žena, co chce dobře vypadat video Zdroje: zena-in.cz, idnes.cz, gymbeam.cz

tag Celulitida Džíny Léto Materiál Oblečení Pokožka YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít