Proč je ohřívání párků a masa v mikrovlnce nebezpečné: Odborník má jasno

Spousta lidí využívá mikrovlnnou troubu k ohřevu párků. Přece jen jsou v ní párky podstatně rychleji ohřáté než například na sporáku v hrnci s vodou. Už ale jen málokdo ví, že mikrovlnná trouba může udělat z párků zdraví škodlivou potravinu. Víte, co se s uzeninami děje při působení mikrovln?

Mikrovlnná trouba je skvělým domácím pomocníkem, který dokáže ušetřit čas při ohřívání nejrůznějších pokrmů. Těm většinou stačí v mikrovlnce strávit zhruba 4 minuty a jídlo je možné servírovat. Má to ale i svá úskalí. Zatímco některé potraviny je možné bez obav ohřívat v mikrovlnné troubě, z jiných se v ní stává nebezpečný pokrm. Například z Čechy tolik milovaných párků.

Párky v mikrovlnce neohřívejte

Uzeniny samy o sobě nepatří mezi ty nejzdravější potraviny. V určité míře je ale přece jen možné je bezpečné konzumovat. Pokud je ovšem před podáváním nestrkáte do mikrovlnky. Snad všemi milované párky by se měly ohřívat jedině v horké vodě. Zabere to sice svůj čas, ten se ale rozhodně vyplatí do přípravy investovat.

Uzeniny jsou totiž často plné konzervačních látek, jejichž negativní dopad na lidské zdraví se po ohřevu v mikrovlnné troubě ještě zvyšuje. A to samé platí i pro cholesterol. Ten v mikrovlnce zoxiduje a je pro lidské tělo ještě větší zátěží. Párky tedy rozhodně do mikrovlnné trouby nepatří.

Ohřívání párků je snadné. V mikrovlnce to ale nedělejte. Zdroj: shutterstock

Jak správně ohřát párky

Navzdory tomu, že je ohřev párků nesmírně jednoduchý, mnohým během něj párky popraskají. Za to může příliš horká voda. Vždy je tedy lepší například vodu přivést k varu, pak hrnec odstavit z plotny a teprve pak do vody vložit párky. Případně je dát do studené vody a sporák vypnout těsně předtím, než voda začne vřít. Po pár minutách budou horké, ale nebudou popraskané.

Existuje ale ještě jeden způsob, jak bezpečně párky ohřát. Na ten se podívejte ve videu.

Co nepatří do mikrovlnky

Nejde ale jen o uzeniny, které by se neměly ohřívat v mikrovlnné troubě. Mezi další potraviny patří například maso anebo zelená zelenina. V již hotovém pokrmu z masa se postupem času začínají tvořit bakterie. Ty je možné zničit kompletním ohřátím například na pánvi či v klasické troubě.

U mikrovlnné trouby je ovšem problém v tom, že teplo nepůsobí rovnoměrně. Často se pak maso ohřívá jen zvenčí a uvnitř zůstane jen vlažné. A právě tam se mohou začít bakterie nebezpečně množit. Po konzumaci takového masa vám pak může být nevolno. V krajních případech mohou nastat i různé zažívací problémy.

Ne všechny potraviny patří do mikrovlnky. Zdroj: Shutterstock

U zelené zeleniny pak jde o to, že obsahuje zcela neškodné dusičnany. Jenže ty se při ohřevu v mikrovlnce mění na nitrosaminy, které jsou považovány za velmi karcinogenní látku.

Mezi další potraviny, které rozhodně nejsou vhodné k ohřívání vlivem mikrovln, patří také houby, brambory, rýže anebo vajíčka.