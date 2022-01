Proč byste nikdy neměli znovu vařit převařenou vodu a už vůbec ne ji pít?

Věděli jste, že byste nikdy neměli pít několikrát převařenou vodu? Pokud tedy necháváte vodu v rychlovarné konvici a převařujete ji znovu a znovu, děláte velkou chybu. Takto převařená voda totiž našemu tělu vůbec neprospívá, dokonce mu dost výrazně škodí.

Pokud několikrát převařujete jednu a tu samou vodu, děláte velkou chybu. Prozradíme vám, proč to nedělat a z jakého důvodu to vašemu tělu nesvědčí, ba dokonce je to pro něj nebezpečné. Pokud to tedy děláte, je ten nejvyšší čas s tím přestat.

Když se totiž voda vaří, mění se její složení. Mizí z ní těkavé látky a plyny, proto je vhodné pít vodu převařenou. Ale jen jednou. Pokud chcete mít jistotu opravdu kvalitní vody, převařujte si vodu kojeneckou. Ale samozřejmě také jen jednou. Několik převaření v ní totiž mění chemické složení nevhodným způsobem.

Kvalitní voda je jedním ze základů našeho zdraví. Zdroj: Profimedia

V několikrát převařené vodě se hromadí škodliviny

Dokonce se v ní mohou hromadit škodlivé látky a vy jich pak konzumací dostanete do těla velké množství. Škodlivé látky obsahují arsen, fluoridy, dusičnany a vápník. Při vysoké konzumaci vápníku z převařené vody vznikají ledvinové a žlučové kameny.

Dusičnany se po vření také stávají vysoce toxickými a karcinogenními. Díky nim můžete onemocnět dokonce i leukémií nebo karcinomem konečníku, močového měchýře, slinivky, žaludku i vaječníků. Dále fluor ve velkém množství může být nebezpečný, působí totiž na neurologický vývoj u dětí a může způsobovat jejich nízké IQ.

Vodu na čaj nikdy nepřevařujte vícekrát. Zdroj: profimedia

Nejnebezpečnější je arzén

Několikerým převařením se kumuluje ve vodě také nebezpečný arzén, který způsobuje intoxikaci, kardiovaskularní onemocnění, neplodnost, ale i vývojové poruchy. Dokonce i Světová zdravotnická organizace říká, že pitná voda je hrozba, protože obsahuje právě arsen a je úplně jedno, že v nepatrném množství. Pouze pokud byste vypili 10 000 litrů převařené vody každý den, mohlo by to vést ke zdravotním problémům v důsledku otravy arsenem. Což je nepravděpodobné, ale i tak pozor na to.

Ať už tedy vodu neodhadnete a po přípravě čaje či kávy vám v konvici nějaká zbyde, nevařte ji znovu. Využijte ji na něco jiného nebo ji prostě vylijte. Těch pár korun vám za zničené zdraví rozhodně nestojí.

Zdroj: www.aktivityprozdravi.cz, aazdravi.cz, www.vitalitis.cz