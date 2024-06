Balená voda je praktickou záležitostí, jak okamžitě a kdekoliv uhasit žízeň. Vždy však sledujte její trvanlivost. Proč nepít vodu s prošlým datem spotřeby?

Pravidelné pití vody je pro náš organismus nezbytné. Pokud pravidelně využíváte i vodu balenou v lahvích či barelech, měli byste vždy vědět, do kdy ji vypít. Vyznačené datum byste měli dodržovat, abyste zbytečně neohrozili své zdraví.

Pomůže vám voda s citronem s hubnutím? Podívejte se na YouTube video na kanálu Rozum v troubě:

Zdroj: Youtube

Proč má balená voda datum spotřeby

Nejedná se o marketingový trik, který má zvýšit prodej. Datum je zárukou, kdy je voda zaručeně bezpečná k pití a zároveň splňuje standardy kvality. Později se v ní mohou začít množit bakterie a další mikroorganismy, které mohou způsobit zdravotní problémy jako je například průjem, zvracení a nevolnost.

Potíž je i v plastu

Problém způsobuje i plastový obal. Pokud je v něm voda déle, než má, uvolňují se do ní nežádoucí chemikálie jako oxidy antimonu nebo acetaldehyd.

close info Shutterstock zoom_in Problém způsobuje i plastový obal.

Správný výběr

Z těchto důvodů nakupujte vždy co nejčerstvější zboží. Snížíte tak nejen riziko výskytu nadbytečného množství bakterií, ale přítomnost výluhů z obalů a víček. Na obalech většinou nebývá uvedené datum výroby. Sledujte tedy minimální trvanlivost, která má být nejvýše 18 měsíců.

Záleží na odpovídajícím skladování

Kvalita a trvanlivost balené vody se odvíjí i od skladování. Vyhovuje jí chlad a temno. Proto se vyhýbejte všem prodejcům, kteří skladují vody nejen venku, ale i na slunci.

Nepijte z lahve

Pokud vodu načnete, nikdy ji nepijte přímo z lahve. Nalijte ji vždy do sklenky či kelímku. Načatou lahev s vodou uložte do ledničky, a to nejdéle na 3 až 4 dny.

close info Shutterstock zoom_in Datum je zárukou, kdy je voda zaručeně bezpečná k pití a zároveň splňuje standardy kvality.

Balená nebo kohoutková?

„Každý má možnost najít si webové stránky své vodárny a na nich aktuální rozbory vody, která mu vytéká doma z kohoutku. Tuto možnost u balených vod nemáte. Na etiketě sice najdete částečnou analýzu vybrané balené vody, ale určitě tam nebude nic o látkách, které by tam být neměly. Navíc mohou být tyto analýzy i několik let staré," vysvětluje Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST.

Zdroje: www.timesofindia.indiatimes.com, www.idnes.cz, www.fzone.cz