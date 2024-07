close info Shutterstock

Šárka Kabátová 20. 7. 2024 clock 3 minuty video

Slovo kolagen se poslední roky skloňuje ve všech pádech a pro mnoho jedinců je jeho doplňování denní rutinou. Jak to s ním opravdu je, co je užitečné a co raději nepoužívat?

V posledních letech se staly hitem mezi lidmi, kteří touží po mladistvějším vzhledu a zdravých kloubech kolagenové doplňky! Reklamy na ně jsou všude a influenceři na sociálních sítích je propagují jako zázračný prostředek. Je tomu skutečně tak? Jaké jsou výhody kolagenu a proč ho začít suplementovat? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu GymBeam cz: Zdroj: Youtube Co je kolagen Kolagen je bílkovina, která tvoří hlavní stavební složku pojivových tkání v našem těle. Tvoří 25 % až 35 % bílkovin vašeho těla. Dodává pevnost a pružnost pokožce, kostem, chrupavkám a šlachám. Tělo produkuje kolagen přirozeně kombinací různých aminokyselin konzumovaných v potravinách. Kolem dvacátého roka života každého z nás začne produkce kolagenu každý rok klesat o 1 % až 1,5 %, což vede postupem času k tvorbě vrásek, ochablé kůži a bolestem kloubů. U žen v menopauze snižují hladinu kolagenu v těle hormonální výkyvy, kdy v prvních 5 letech klesne zhruba o 30 %. close info Shutterstock zoom_in Přirozenou tvorbu kolagenu můžete podpořit vhodným složením jídelníčku. Co kolagenové doplňky slibují Výčet vhod, které všechny produkty nabízejí, je opravdu přehršel. Mezi nejčastější patří zpomalené stárnutí pleti a redukce vrásek, zpevnění a hydratace pokožky, zlepšení elasticity kloubů a zmírnění bolestí, podpora růstu svalů a lepší spalování tuků. Skutečně tak všechny fungují? V současné době však není dostatek výzkumu, který by prokázal, že užívání doplňků s kolagenem přináší zmíněné bonusy. Kolagenové doplňky se obvykle vyrábějí z hovězích, vepřových nebo rybích kostí a chrupavek. Jsou dostupné ve formě prášku, tablet a kapslí. Zpravidla obsahují i další prospěšné látky jako je kyselina hyaluronová, vitamín C a zinek. close info Shutterstock zoom_in Hovězí kližka je plná kolagenu, který se tepelnou úpravou mění na želatinu. Kdo by se měl kolagenovým doplňkům vyhnout Užívání kolagenových doplňků má i svá rizika. Zcela jistě by se jim měli vyhnout všichni alergici, kteří nesmí konzumovat hovězí, vepřové nebo rybí maso. Není bohužel výjimkou, že některé produkty obsahují i škodlivé látky jako jsou těžké kovy nebo toxiny. Zpozornět by měli i všichni uživatelé léků, s některými mohou vyvolat nevhodnou interakci. Před užíváním se raději vždy poraďte se svým lékařem. Alternativy ke kolagenovým doplňkům Kolagenové doplňky nejsou zázračným řešením pro věčné mládí a zdravé klouby. Než se rozhodnete je užívat, zvažte rizika a potenciální benefity. Zdravá strava a zdravý životní styl jsou mnohem důležitější pro udržení zdravého a mladistvého vzhledu. Konzumujte potraviny bohaté na bílkoviny jako je maso, ryby, vejce, fazole a ořechy. Tyto potraviny obsahují aminokyseliny potřebné pro tvorbu kolagenu v těle. Dostatečně spěte, chraňte se před sluncem, nekuřte a udržujte si zdravou váhu. Tyto faktory podporují produkci kolagenu a zpomalují proces stárnutí. Související články close Zdraví Co se stane, když budete každé ráno pít vodu na lačný žaludek? video close Zdraví Doktor vysvětlil, co se stane, když spolknete vosu video Zdroje: www.alpik.cz, www.medicinenet.com, www.heroine.cz

