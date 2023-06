Vodu pijte zásadně v sedě a pomalu ji usrkávejte, jinak riskujete. Podívejte

Voda je životodárná tekutina, bez níž naše tělo nedokáže fungovat. Vždyť i ono je tvořeno ze 70 % vodou, u kojenců je procento vody ještě vyšší. Tekutiny a zejména vodu je potřeba denně doplňovat a dodržovat pitný režim. Tušili jste však, že i při pití obyčejné vody se můžete dopouštět chyb a zbytečně riskovat zdraví?

O dodržování pitného režimu se hovoří hodně a často. Není divu. Voda je pro naše tělo klíčová. Neslouží pouze pro uhašení žízně. Bez ní bychom nepřežili. Je potřebná pro důležité chemické reakce probíhající v našem organismu, funguje jako transportní médium, díky němuž se zbavujeme škodlivých látek, bez dostatečného příjmu tekutin nefunguje správně trávení a brzy se dostaví zácpa. Voda má ale také stavební funkci a díky ní je naše pleť vypnutá a svěží, stejně tak ovlivňuje termoregulaci a krevní tlak.

Bez vody bychom nebyli

Jednoduše řečeno, bez vody bychom nebyli. Všechny buňky v těle vodu obsahují a potřebují ji ke svému fungování. Proto je důležité vodu tělu pravidelně dodávat. Nabízí se ale otázka, děláte to správně?

Jak dodržovat pitný režim a neuškodit si, se podívejte ve videu (nezapomeňte si pustit titulky):

Začít s vodou byste měli hned ráno. V podstatě by to měla být první činnost, do které se po probuzení pustíte – vypít malou sklenku vlažné vody. Ne studené. Pokud vám udělá lépe teplá, klidně si ji ohřejte, nebo si do termosky připravte lehký bylinkový čaj. Tělo je po celé noci dehydrované a sklenkou vody mu pomůžete tekutiny doplnit. Navíc tím rozhýbete svá střeva a nastartujete metabolismus.

Zapíjení jídla

Také máte u oběda vždy připravenu sklenku s nápojem? To je chyba. Zapíjení soust není nejvhodnější cesta doplňování tekutin. Za prvé si tak roztahujete žaludek, ale můžete si způsobit i nadýmání. Nejvhodnější je vypít sklenici vody asi půl hodiny před jídlem a půl hodiny po jídle.

Zapíjet každé sousto není příliš zdravé. Pít byste měli několik minut před jídlem a po něm. Zdroj: Dejan Dundjerski / Shutterstock.com

Kdy pít vody víc?

Samozřejmě se nabízí odpověď: v teplém počasí a je to správně. Zároveň doplňujte tekutiny po sportovním výkonu a po plavání. Větší příjem tekutin vám ale uleví i v případě, když vás přepadne migréna nebo bolesti kloubů. Dostatek vody umí udělat zázraky v případě artritidy, ale i při neurodegenerativních onemocněních. Zvýšit příjem tekutiny byste měli při střevních onemocněních. Tady si ale vždy dopřejte vodu o něco teplejší, uvidíte, že žaludek zklidní. Dostatek vody může pomoci i s nadýmáním.

Dostatek vody je pro zdraví klíčový. Zdroj: Profimedia.cz

Vodu zásadně v sedě a usrkávat

A jak správně vodu pít? Zásadně v sedě. Jedině tak načerpáte z vody maximálního zdravotního přínosu.

Při pití vody v sedě můžete snížit riziko přejídání. Jak víme, někdy se může žízeň tvářit jako hlad, a tak když se zklidníte, sednete si a napijete, vyhnete se i příjmu nadměrného množství potravy.

Pití vody vsedě může také podporovat lepší koncentraci a mentální výkon. Náš mozek potřebuje dostatek hydratace k optimálnímu fungování. Při soustředěném pití vody v sedě v průběhu dne můžete udržovat svou mysl svěží a plnou energie.

Lepší je také vodu usrkávat po doušcích a ne ji hltat. Srkáním vody navíc dojde ke smíchání tekutiny se zásaditými slinami v ústech, tudíž pomohou neutralizovat kyselé prostředí žaludku a vy se tak například můžete vyhnout pálení žáhy nebo refluxu.

