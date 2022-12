Výživový poradce: Co by měl vědět každý, komu se nedaří zhubnout

Rozhodli jste se hubnout a rozhazuje vás, že se ručička na váze neposunuje směrem dolů? V žádném případě to nevzdávejte a zkuste se dle odborníků zamyslet nad tím, proč se vám to nedaří.

Hubnutí je dlouhodobější proces a je ze všeho nejvíce o celkové změně životního stylu. Proto se nenechte hned na začátku rozhodit situací, kdy kila ubývají pomalu, anebo se po pár shozených kilogramech snížení váhy zastaví. Celý váš organismus reaguje na novou situaci, což je cesta na dlouhou trať. Nikdy neztrácejte motivaci a nevzdávejte to. Spíš se raději vyhněte některým zásadním chybám.

Na tipy výživového poradce Petra Havlíčka se můžete podívat ve videu:

Hubnutí není jen o každodenním vážení

Převážná většina jedinců posuzuje kvalitu hubnutí podle počtu shozených kilogramů a váží se každý den, a to často i několikrát. Pokud se váha nehýbe směrem dolů, může vás to snadno rozhodit. Proto byste měli vědět, že tělesná hmotnost kolísá podle momentální hladiny hormonů a podle toho, kolik vody tělo zrovna zadržuje. Každá žena zná situaci, kdy během menstruace váží o pár kilo více, což je právě i zvýšeným množstvím zadržené vody.

Vážit se každý den je zbytečně stresující. Zdroj: Shutterstock

Podobná situace může nastat i při zvýšené tělesné aktivitě, která s hubnutím souvisí. Pokud jste začali více cvičit, dochází nejen k úbytku tuku, ale zároveň i k nabrání svalové hmoty. Proto se na váze očekávaný úbytek nemusí dostavit, přestože ve skutečnosti opravdu hubnete. Važte se tedy pouze jednou za dva týdny a hubnutí těla kontrolujte i měřením obvodu pasu, boků či stehen. Díky tomu budete znát dlouhodobé a reálnější výsledky.

Bez aktivního pohybu by to nešlo

Pokud chcete opravdu setrvale zhubnout a zároveň si pěkně vyrýsovat figuru, zařaďte do svého života pravidelný pohyb, který vám bude milý a bude vás bavit. Díky tomu se značně zrychlí váš metabolismus, čímž se vám bude nejen rychleji hubnout, ale v těle si zároveň budete vytvářet aktivní svalovou hmotu. Velice důležité je i spalování nebezpečného nadměrného vnitřního břišního tuku, který se tvoří kolem orgánů a bohužel způsobuje mnoho onemocnění. Bez cvičení to nepůjde.

Dopřáváte tělu dostatek kvalitního spánku?

Hodnotný a dostatečný spánek je velmi důležitým aspektem, který během dne ovlivňuje nejen vaši náladu, ale i množství energie. A právě spánek a hubnutí spolu poměrně těsně souvisejí. Pokud tedy spíte málo, je na čase to změnit. Choďte spát včas, budete nejen hubení, ale i zdraví. Každý den byste měli spát minimálně 6 hodin.

Nehladovte a jezte správně

Při správném hubnutí byste neměli nikdy hladovět. Pokud tělo nedostává dostatečnou dávku kalorií, zpomaluje metabolismus a vy se budete cítit nepříjemně unavení. Váš zdravý jídelníček by měl vždy obsahovat dostatečný příjem bílkovin, sacharidů a zdravých tuků. V každém případě zařaďte do stravy také každý den dávku ovoce a zeleniny. Jíst byste měli minimálně třikrát denně, a to v přiměřených porcích.

Sklenka vody každou hodinu je ideální pro základní pitný režim. Zdroj: Profimedia

Nikdy nezanedbávejte pitný režim

Nedostatečný příjem správných tekutin nejen zpomaluje shazování kil, ale zároveň si můžete přivodit bolesti hlavy a dehydrataci organismu. Vodu prostě tělo potřebuje, a navíc se jedná o spolehlivého pomocníka při detoxikaci. Navíc se budete cítit plní energie a svěží.

