Co se stane s vaším tělem, když budete spát nazí? Hubnutí není jediná výhoda

Spánek v rouše Adamově prospívá zdraví hned z několika hledisek. Jenže právě ukládání se do peřin bez pyžama dělá málokdo a je to škoda. Pojďte se podívat, proč byste měli zahodit svršky, než se uložíte do postele, a proč byste měli spát nazí. Spánek bez pyžama má totiž hned několik výhod a hubnutí je jednou z nich.

Uložit se ke spánku bez pyžama s sebou přináší hned několik benefitů. Nejenže je to pohodlnější, nikde nic nesvírá a neškrtí, ale vědci zjistili, že pokud budete spát pravidelně nazí, výrazně vylepšíte své zdraví.

Bohužel spánek bez oblečení není tak úplně obvyklou záležitostí a zejména ženy s ním často otálejí kvůli obavám z nedostatků týkajících se postavy. To je ale škoda. Protože právě nahatý spánek, by mohl s domnělými nedostatky hezky zatočit a nejen to.

Podívejte se na shrnutí hned deseti důvodů, proč je dobré pyžamo před spaním nechat hezky v šuplíku:

Kvalita spánku hraje prim

Možná to bude znít zvláštně, ale pokud budete spát nazí, dopracujete se časem ke kvalitnějšímu a hlubšímu spánku bez počítání oveček a častého probouzení uprostřed noci. Příčinou je pokles teploty pokožky, která není chráněna oděvem. Díky tomu, že se teplota sníží, bude váš spánek hlubší a kvalitnější. Podle vědců stačí k takové spánkové regulaci snížení teploty těla o necelý půl stupeň.

Pokud odhodíte pyžamo, váš spánek bude kvalitnější a hlubší. Zdroj: shutterstock

Spalujte tuk nahatým spánkem!

Tento odstavec bude zajímat nejspíš hlavně ženy. Pokud se odhodláte a dáte pyžamu sbohem, uděláte velmi dobrý krok ke své vysněné váze. Tělo spaluje kalorie i během doby, kdy spíte. Když budete spát nazí, lze docílit vyššího energetického výdeje, a tím i spalování vyššího poštu kalorií. Důvod je jednoduchý, organismus bude muset vynaložit o trochu víc energie, aby se tělo zahřálo. Navíc se sníží produkce hormonu jménem kortizol, který způsobuje chuť na kde co a nekontrolované přejídání.

Bakterie bez šance

I v dalším bodě je spánek bez pyžama vhodný hlavně pro něžné pohlaví. Pokud se obejdete bez jakéhokoliv spacího oděvu, necháte svou pokožku volně dýchat. Několikanásobně to platí i pro oblast intimních partií. V těsném spacím oblečení může docházet k množení bakterií nebo nejrůznějších kvasinkových infekcí, pokud se ale pyžama zbavíte, velmi pravděpodobně se zbavíte právě i nepříjemných potíží v intimních partiích.

Odhodláte-li se spát nazí, prospěje to i vašemu partnerskému vztahu. Zdroj: shutterstock

Budete si blíž

Nejenže pomalu ale jistě začnete mít rádi své tělo, ale budete si blíž i s partnerem. Když se budete při spánku letmo dotýkat přímo kůži na kůži, vyplaví se hormon oxytocin. Tento malý zázrak upevňuje emocionální vazby a mezi partnery dochází k prohloubení důvěry a navíc k posilování imunity.

Začněte si na nahotu zvykat postupně, pro začátek si pořiďte vhodné trenýrky a tílko. Zdroj: shutterstock

Jak na to?

Spát bez pyžama pro někoho může znamenat velký krok, jak vystoupit ze své komfortní zóny, tím pádem něco ne zcela jednoduchého. Pokud to chcete zkusit, ale necítíte se na to, začněte postupně. Velké pyžamo vyměňte za menší kusy oblečení. Dámy mohou zkusit dámské trenýrky a volnější tílko, pánové se spolehnou jen na pohodlné trenýrky. Postupně odhoďte i ty. A jak vyřešit noční úprk na toaletu z vyhřáté postele, když budete nazí? Jednoduše, abyste nezmrzli, připravte si k posteli teploučký župan, do nějž se při nutnosti vstát z postele zabalíte.

Dodržujte pravidla

Ani spánek bez pyžama se neobejde bez několika dobrých pravidel. Přestože je velmi prospěšný pro celkové zdraví našeho těla, nutností je měnit ložní prádlo výrazně častěji než jste byli zvyklí. A to z toho důvodu, že je vaše pokožka v těsném kontaktu s povlečením, kam se odlupují kožní šupinky a místo pyžama saje pot právě ložní prádlo.

