Naše babičky důsledně spávaly v ponožkách. Lékaři radí totéž

Proč spávaly ženy v ponožkách? Důvodů může být několik a jsou vědecky potrvzené. Co myslíte? Spaly ženy dřív v ponožkám kvůli lepšímu usínání, anebo měly jiné důvody?

Zdroje: www.womanonly.cz, www.novinky.cz

Proč spát v ponožkách?

Budete se divit, jak zajímavé je i takové prosté téma. Nosit či nenosit ponožky do postele? Je to zdravé, anebo spíš hloupé, má to vůbec nějaký opodstatněný důvod?

Jisté je, že ne každému to může vyhovovat, byť jde o ponožky čisté, měkké, a především i dostatečně volné. Určitě se najdou tací, kterým ponožky vadí, nejraději nosí i volné otevřené boty.

Pak je tu další skupina lidí, kteří považují ponožky v posteli za vyloženě nevhodné z estetického důvodu. V jejich očích partner v ponožkách ztrácí na sexappealu takovým způsobem, že jeho pomyslné skóre padá hluboko do mínusových čísel. Chcete-li toto téma odlehčit a nahotě s ponožkami se zasmát, pak se společně podívejte třeba na film Avanti! s Jackem Lemmonem, kde ponožky také sehráli svoji maličkou vedlejší roli. Třeba to pak uvidíte trochu jinak.

Proč spát s ponožkami? Zdroj: Profimedia

Co říká věda o ponožkách na spaní?

Jestli jsou vám však ponožky příjemné a pro partnera snesitelné, pak neváhejte. Studie z roku 2006 zveřejněná v odborném časopise Physical Behavior Journal potvrdila, že díky ponožkám se nám lépe usíná. Sledovaní také tvrdili, že se cítí být odpočatější. Subjektivně byla tedy také kvalita spánku lepší.

Jiný zdroj, konkrétně odborníci z univerzity v nizozemském Groningenu, zase potvrzují, že muži nosící ponožky na spaní dokáží své partnerky i sexuálně lépe uspokojit. To prý souvisí s lepším uvolněním. Výkon a četnost dosažení orgazmu u žen rozhodně překonaly poněkud asexuální ponožky.

Ponožky na spaní nevyhovují každému. Zdroj: Profimedia

Ponožky se mimojiné osvědčily některým ženám, které trápí návaly horka během menopauzy. Patrně tělo dokáže zacházet lépe s termoregulací a stavy horkosti jsou tak částečně potlačeny.

Nicméně pokud vám ponožky nevyhovují, pak zůstaňte u dobře vyvětrané či méně vytápěné ložnice, anebo sprchování před spánkem, které také napomáhá usínání a zlepšují kvalitu spánku.