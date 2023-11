Už několik let je lidstvo rozdělené na dvě půlky, jako Montekové a Kapuleti. Spát s ponožkami nebo bez nich? Pokud patříte mezi odpůrce spaní v ponožkách, dávejte pozor. Lékaři říkají, že děláte velikou chybu.

Určitě se vám někdy stalo, že jste se po náročném dni cítili ospalí a jediná vaše touha směřovala ke kvalitnímu spánku. Ale když jste si lehli do postele a pokoušeli jste se usnout, vůbec vám to nešlo. Začali jste se převalovat, hlavou se vám míhaly různé myšlenky, ať už ohledně uplynulého dne, nebo povinnosti dne nastávajícího. Tak jako tak jste pak zjistili, že uběhla nejméně půl hodina a vy jste nebyli schopni zabrat.

Jaké výhody má spánek v ponožkách se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu TOP Zaujímavosti:

Problémy s usínáním

Pokud se vám po delší dobu nedaří usnout, je nutné zvážit vaše návyky před spaním, než se uberete k radikálnějšímu řešení pomocí prášků. Pokud máte problémy s usínáním, zkuste se zaměřit na to, abyste minimálně 2 hodiny před spaním nejedli, koukejte do telefonu pouze minimálně. Dopřejte si například relaxační teplou koupel při svíčkách, nebo si přečtěte pár stránek vaší oblíbené knihy. Připravte své tělo důkladně na to, že si na osm až devět hodin odpočine od rušného života. Pokud se vám špatně usíná, zvažte také, jestli spát v ponožkách či bez nich.

I když jste možná zastánci toho, že chodit spát s ponožkami je nelidské, lékaři myslí, že byste měli změnit názor.

Spát v ponožkách se vyplácí

I když možná patříte mezi skupinu, která v ponožkách nespí, třeba změníte názor. Může to být totiž důvod, proč nemůžete usnout. Základ pro klidný spánek je totiž teplo od nohou. Když máte nohy studené, zúží se vám krevní cévy a v těle pak bude kolovat méně krve. Lékaři dali jasně najevo, že ponožky do postele se vyplácí. Když totiž před spaním prostřednictvím ponožek zahřejete nohy, vaše krev bude kolovat a tím dáváte mozku signál, že se může vaše tělo odebrat ke spánku.

Spaní v ponožkách je dobré na prokrvení nohou, protože se studenými chodily zkrátka neusnete.

Ponožky vám nejen zahřejí vaše nohy, ale zároveň napomáhají rozšíření krevních cév, které ulehčí tok krve, a díky tomu si vaše tělo během spánku udrží stálou teplotu a během noci se vám nestane, že se probudíte a váš spánek bude přerušen. Vaše tělo zároveň začne produkovat melatonin, což je spánkový hormon, díky kterému se budete cítit uvolněně a přirozeně ospale. Díky spánku v ponožkách se také vyhnete tomu, že vaše prsty u nohou nebudou dostatečně prokrvené. Neprokrvené nohy by totiž mohly vést k problémům. Pokud je pro vás ale stále představa ponožek do postele neúnosná, můžete si nohy prokrvit alespoň horkou koupelí a nošením papučí převážně ve chvíli, když se chystáte ulehnout do postele.

