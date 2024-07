Máte potíže s usínáním? Spánek je životně důležitý pro správnou funkci vašeho těla. Podívejte se, jak cvičit takzvaná prodloužená dechová cvičení. Tato technika vám může pomoci usnout za pár minut.

Každý z vás asi zažil následující velice nepříjemnou situaci. Jste unavení po dlouhém dni plném práce nebo jiné aktivity, sotva se dobelháte do koupelny, s polední špetkou energie provedete vaši rutinní večerní hygienu a svalíte se do postele.

Jenže jakmile se snažíte usnout, nejde to. Převalujete se, žádná poloha pro spánek vám není dostatečně komfortní, snažíte se počítat ovečky, ale zkrátka ať jste sebevíce unavení, nejde vám usnout. Zkuste však tuto techniku prodlouženého dechového cvičení. Mohla by vám pomoci a vyřešit vaše problémy s usínáním.

Prodloužená dechová cvičení

Jako první je důležité si stanovit určitá pravidla, aby se zlepšila kvalita vašeho spánku. Samotné dechové cvičení váš spánek nezachrání bez správné večerní rutiny. Ta by se měla skládat z následujících věcí.

Nejezte žádné jídlo alespoň 2 hodiny před spaním, pijte pouze vodu, snažte se o nejmenší množství světla ve vašem okolí, vypněte nebo alespoň nepoužívejte mobilní telefon. Snažte se co nejvíce uklidnit a zrelaxovat, a tím tak své tělo a mozek připravit na spánek.

Spánek je neuvěřitelně důležitý pro doplnění energie vašeho těla. Proto, pokud máte problémy s usínáním, vyzkoušejte tyto techniky.

Pokud máte tuto rutinu zařízenou a naučenou, přidejte do ní ještě dechové cvičení. Naprosto ideální je, když tato cvičení provádíte každý den v přibližně stejnou dobu, aneb v konkrétní hodinu, kdy uleháte do postele. Mozek si časem na tuto rutinu zvykne, a jakmile zaregistruje, že jste v posteli a pracujete se svým dechem, pozná, že je čas se přenést do říše snů.

Dechové techniky

První technika, která hodně pomáhá při usínání, je technika 4 -7- 8. Je velice jednoduchá, stačí si jen zapamatovat tato 3 čísla. Jako první se 4 sekundy nadechujte. Poté na 7 sekund dech zadržte.

Nakonec po dobu 8 sekund dlouze a klidně vydechněte. A pak jen tento postup opakujte, dokud nezamhouříte oka. Tato technika pomáhá k relaxaci celého těla a signalizuje vašemu mozku, že je čas jít spát.

Druhá technika, která je také velice efektivní, se nazývá brániční dýchání. Jako první si lehněte na záda a ruku si položte na hrudník. Druhou ruku si položte na břicho a pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha.

Vnímejte, jak se vaše spodní ruka zvedá, a jak se vám bránice natahuje. Vydechněte a stále vnímejte bránici. Hrudník během tohoto cvičení udržujte stále v klidu a opakujte 3 až 5 minut.

