Proplachujte každé ráno ústa slunečnicovým olejem. Účinek poznáte už první den

Zuby a dásně dokážou člověka bolestivě potrápit, takže je velmi důležité, abychom se o ně poctivě starali. Zajímavou doplňkovou péčí může být indická praktika proplachování ústní dutiny slunečnicovým olejem. Její zastánci tvrdí, že chrání před infekcemi a záněty i před řadou dalších nemocí.

K vyplachování úst bychom měli používat olej v jeho panenské, nerafinované podobě. Pokud nemáte po ruce slunečnicový, můžete sáhnout i po olivovém, kokosovém či sezamovém, záleží na tom, jaká chuť vám vyhovuje a neudělá se vám z ní nevolno. Předností slunečnicového oleje je jeho chuťová neutrálnost, na obsahu vitamínů tentokrát zase tak nezáleží. Olej v ústech totiž bude fungovat jako lapač bakterií, nikoli jako ozdravné tonikum.

K vyplachování úst bychom měli používat olej v jeho panenské, nerafinované podobě Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Výplach ústní dutiny olejem je nejlepší provádět hned ráno po probuzení, kdy máme v ústech pocit jako "v polepšovně". Na jazyku, dásních a zubech jsou nalepené odpadní látky a bakterie, kterých se tělo snažilo během spánku zbavit. Pokud byste se ihned napili čaje nebo kávy, tyto toxiny byste spláchli do žaludku. Když místo toho budete po dobu pěti minut převalovat v ústech lžíci oleje, který pak vyplivnete, škodlivin se údajně efektivně zbavíte.

Péče o zuby a ústní dutinu je mimořádně důležitá. Zdroj: Shutterstock.com

Oproti zubnímu kartáčku s pastou má olej tu výhodu, že se dostane do všech zákoutí ústní dutiny i mezi zuby. Při výplachu provádějte žvýkací pohyby, aby mohl proniknout pod jazyk a k celé ploše dásní. Několikrát ho přeceďte skrz zuby a za mírného naklánění hlavy ho převalujte ze strany na stranu. Po pěti minutách olej vyplivněte do ubrousku a vyhoďte do koše. Posečkejte další čtvrthodinku, než si vyčistíte zuby klasickým způsobem a pustíte se do snídaně.

Západní věda na téma proplachování úst olejem zatím provedla jen několik drobných studií, jejich výsledky nicméně naznačují, že tato praktika skutečně může chránit zuby před rozvojem zubního kazu, zánětem dásní a paradentózou. Podle výzkumu z roku 2016 olej působí v ústech podobně jako chlorhexidin, což je antibakteriální látka obsažená v některých ústních vodách. Na rozdíl od oleje však vody s chlorhexidinem nelze užívat dlouhodobě, protože na zubech mohou zanechávat nevzhledné skvrny.

Účinek proplachování olejem můžete pocítit už první den – vyplavením škodlivých bakterií se totiž zbavíte zápachu z úst a váš dech bude svěží. Dejte jen pozor, abyste část oleje nespolkli, zejména po ránu nalačno by to mohlo vést k nevolnosti. Rozhodně se také nevzdávejte obvyklého čištění zubů doporučeného zubařem, proplachování berte jako doplňkovou péči.

Zdroj: www.medicalnewstoday.com, dvojka.rozhlas.cz