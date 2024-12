Jste teď často nemocní nebo máte vyrážku po těle? Možná za to mohou kvasinky, které se přirozeně vyskytují v těle, a když se přemnoží, přinášejí různé zdravotní problémy. Tyto malé organismy milují potraviny, které běžně jíme. Když je vyřadíte z jídelníčku, budete se cítit lépe.

Protikvasinková dieta je způsob stravování, který má za cíl omezit množství kvasinek v těle. Tyto kvasinky se v našem těle běžně vyskytují, ale někdy se mohou přemnožit a způsobit nepříjemné zdravotní problémy. Může to být třeba únava, zažívací potíže, vyrážky na kůži nebo i špatná imunita. Pokud se rozhodnete pro tuto dietu, je potřeba se zaměřit na to, co jíte, a některé potraviny úplně vyřadit.

Cukr

První, co musíte z jídelníčku odstranit, je cukr. Kvasinky cukr milují, a proto je důležité se mu vyhýbat ve všech podobách. To znamená nejen sladkosti a dorty, ale i třeba sladké nápoje, džusy nebo ochucené jogurty. I když některé z těchto potravin vypadají zdravě, jako třeba ovocné džusy, obsahují hodně cukru, který kvasinkám pomáhá růst. Místo toho můžete zvolit třeba neslazené čaje nebo vodu s citronem.

Pečivo z bílé mouky

Další věc, které se musíte vyhnout, jsou potraviny z bílé mouky. Patří sem pečivo, těstoviny, ale i různé sušenky nebo koláče. Tělo tyto potraviny rychle promění na cukr, což opět kvasinkám nahrává. Zkuste místo toho jíst potraviny z celozrnné mouky nebo jiné zdravější alternativy, jako je třeba pohanka nebo quinoa.

Pivo, víno, sýr

Kvasinky milují potraviny, které obsahují kvasnice a plísně. Proto byste měli omezit kynuté pečivo, pivo a víno. Dokonce i některé druhy sýrů, jako jsou plísňové sýry, mohou kvasinky podporovat. Místo toho sáhněte třeba po čerstvém sýru nebo sýrech, které neobsahují kvasinky.

Kefír

I když je kvašená zelenina nebo kysané mléčné výrobky zdravé, při této dietě s nimi musíte opatrně. Obsahují totiž nejen prospěšné bakterie, ale mohou obsahovat i kvasinky. Je proto důležité sledovat, jak na ně vaše tělo reaguje.

Ovoce

Ovoce je zdravé, ale při protikvasinkové dietě byste měli vynechat ty druhy, které obsahují hodně cukru. Patří sem třeba banány nebo hroznové víno. Místo toho dejte přednost bobulovitému ovoci, jako jsou borůvky nebo maliny, které mají cukru méně.

Alkohol a káva

Nakonec se vyhněte alkoholu a nápojům s kofeinem. Alkohol totiž obsahuje cukry a zároveň oslabuje tělo, což kvasinkám vyhovuje. Káva a čaj s kofeinem zase mohou narušit rovnováhu v těle a podpořit záněty. Lepší volbou jsou bylinné čaje nebo obyčejná voda.

Protikvasinková dieta sice může znít přísně, ale jde jen o dočasné opatření. Když budete důslední, kvasinky se dostanou pod kontrolu a některé potraviny budete moci časem vrátit do jídelníčku. Je důležité poslouchat své tělo a najít takový jídelníček, který vám bude vyhovovat.

