První pomoc patří mezi základní dovednosti, které by měl ovládat každý. Ačkoli se zdá, že je postup při poskytování první pomoci každému jasný, existuje mnoho špatných domněnek, jež mohou způsobit až závažné důsledky. Naučte se proto správně poskytovat první pomoc, která může zachránit život!

Zapadnutí jazyka je jednou ze situací, které mohou nastat při ztrátě vědomí. Mnoho lidí má však v hlavě zafixováno, že prvním krokem je jeho vytažení. To ovšem může vést k neefektivnímu nebo dokonce škodlivému zásahu.

Správná první pomoc se totiž nezakládá na mechanickém vytažení jazyka, ale na zajištění průchodnosti dýchacích cest jednoduchým a účinným manévrem. Jak na to?

Jak správně poskytnout první pomoc při dušení, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu WorkMed – kurzy první pomoci a zdraví:

Zdroj: Youtube

Riziko zapadnutí jazyka

Pokud upadne člověk do bezvědomí, uvolní se mu veškeré svaly, včetně jazyka. Ten se pak může posunout dozadu a blokovat dýchací cesty. Důsledkem tohoto stavu bývá nedostatek kyslíku, což může vést k poškození mozku nebo dokonce ke smrti.

Aby však došlo až k takovému extrémnímu případu, často jde o kombinaci i jiných příčin, jako je uvolněné měkké patro, hlen, krev nebo zvratky. Jazyk totiž může zkomplikovat dýchání, ale většinou není jediným faktorem, který blokuje dýchací cesty.

close info Profimedia zoom_in Jazyk postiženého nevytahujte prsty, ale pouze mu správně zakloňte hlavu a posuňte spodní čelist.

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

První krok, který byste měli rychle učinit, je zajištění průchodnosti dýchacích cest. Nejjednodušší a nejefektivnější metodou, jak toho dosáhnout, je jemné zaklonění hlavy a přizvednutí brady postiženému směrem nahoru.

To změní polohu jazyka, který se posune vpřed, což umožní obnovit průchodnost dýchacích cest. Je velmi důležité provádět tento krok opatrně, aby nedošlo k poškození páteře, zejména pokud existuje podezření na úraz.

Vizuálně byste také měli zkontrolovat, zda nejsou dýchací cesty blokovány cizími tělesy, například zvratky, krví nebo jinými překážkami.

Kontrola dýchání postiženého

Po zajištění průchodnosti dýchacích cest je na řadě kontrola dýchání. Tato fáze je zásadní pro určení, zda postižený potřebuje resuscitaci, nebo zda je možné stabilizovat jeho stav jiným způsobem.

Přiložte proto své ucho k ústům a nosu postiženého, abyste mohli slyšet případný dech a cítit vydechovaný vzduch. Sledujte také hrudník, zda se zvedá a klesá, což by naznačovalo, že postižený dýchá. Pokud nezaznamenáte žádný dech nebo pohyb hrudníku, je nutné okamžitě zahájit resuscitaci.

close info Profimedia zoom_in Pokud dotyčný nepravidelně dýchá, může být zapotřebí také zahájit resuscitaci.

Správná technika resuscitace

Správně provedená resuscitace je důležitá k udržení životních funkcí do příjezdu záchranné služby. Položte ruce na střed hrudníku postiženého a začněte provádět srdeční masáž.

Ruce by měly být natažené, prsty směřovat dopředu, a tlak by měl být aplikován s dostatečnou silou, aby se hrudník stlačil o přibližně 5-6 cm. Stlačení by měla být rychlá, s frekvencí kolem 100–120 stlačení za minutu.

Po 30 stlačeních provádějte umělé dýchání. Zakloňte opět hlavu postiženého, přidržte mu nos a zcela zakryjte ústa svými ústy. Proveďte dva pomalé a hluboké vdechy, přičemž sledujte, zda se hrudník zvedá. Tímto způsobem zajišťujte přívod kyslíku do plic, dokud nedojde k obnovení dýchání nebo do příjezdu záchranné služby.

Vhodná zotavovací poloha

Pokud postižený začne znovu dýchat, nebo pokud zjistíte, že dýchá sám, je třeba ho uložit do stabilizované polohy. Ta pomáhá udržet dýchací cesty průchodné a předchází možnému udušení zvratkami.

Otočte proto postiženého na bok tak, aby jeho hlava byla mírně zakloněná a ústa směřovala k zemi. Poté mu spodní nohu natáhněte a horní pokrčte dopředu, aby se jeho tělo nemohlo snadno převrátit zpět.

Spodní ruku položte pod jeho hlavu, zatímco druhou natáhněte před jeho tělo. I po umístění do stabilizované polohy je nutné pravidelně kontrolovat, zda postižený stále dýchá a zda nedochází k dalším komplikacím.

