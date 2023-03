Nejlepší čistič střev zadarmo: Tento obyčejný plevel teď v březnu roste všude

Mnozí jej považují za plevel, ovšem tato hojně rostoucí bylinka je všechno možné, jen ne obyčejná. Stejně jako spousta ostatních zástupkyň z přírodní říše, i ptačinec v sobě ukrývá blahodárné účinky na zdraví. Svou silou dokáže vyčistit střeva a podpořit jejich správné fungování. Až tedy ptačinec uvidíte na zahradě, rovnou si jej vezměte do kuchyně.

Daří se mu dobře snad na každém typu půdy a není nijak náročný na péči. I to je důvod, proč jej mnozí považují za obtěžující plevel. Ptačinec žabinec nebo také ptačinec prostřední (Stellaria media) je dnes neprávem trochu opomíjen. V minulosti ale jeho síly léčitelé hojně využívali. Zmínky jsou o něm jako o léčivce zachovány již ze 17. století, tehdy se používal k léčbě svrabu, tehdy známého pod názvem prašivina. Dnes je ptačinec vědci ceněn i pro jiné účinky na lidský organismus.

Na první pohled může ptačinec vypadat jako obyčejný plevel, vaší pozornosti by ale neměl ujít. Zdroj: Shutterstock

Přírodní zázrak

Po zimě tělo potřebuje vzpruhu, doplnit vitamíny a minerály. K tomu je ptačinec tou nejlepší volbou a vzhledem k jeho léčivým vlastnostem je to takový malý přírodní zázrak. Co všechno ptačinec dokáže, se podávejte v tomto videu Lindy Mahenové:

Jemnolistá bylinka s drobounkými býlími kvítky působí na organismus detoxikačně. Umí rozproudit lymfu a udržuje ledviny zdravé. Blahodárný vliv má i na střeva, na která působí jako účinný čistič, jakýsi jemný kartáč, a zbavuje těla nečistot. Mimo jiné ptačinec podporuje látkovou výměnu a je to přesně ta bylinka, po které byste měli sáhnout, trápí-li vás zahleněné plíce.

Vitamíny nabitá bylinka

Jak jsme již zmínili, paleta léčebných účinků bylinky s drobnými listy je velmi široká. Není čemu se divit, ptačinec totiž obsahuje celou řadu vitamínů a minerálních látek. Z vitamínů můžeme zmínit hlavně C, ale také A a P. Kromě toho ptačinec obsahuje i nezanedbatelné množství vitamínů skupiny B. A to vitamín B1, který má důležitý vliv na přeměnu energie v buňkách organismu, a B2 nepostradatelný pro látkovou výměnu a kvalitní zrak. Pokud chybí tělu B2, poznáte to velmi lehce, budete trpět na afty, popraskané koutky či pálení očí. I co se minerálních látek týká, není tato léčivá bylinka žádný zelenáč. Obsahuje draslík, selen, mangan a důležité železo.

V kombinaci s ovesnými vločkami si z ptačince můžete vyrobit pleťovou masku nebo přidat do koupele. Zahojí podrážděnou pokožku. Zdroj: shutterstock

Pro krásu pokožky

Ptačinec umí o vaše tělo pečovat zevnitř i zvnějšku. Má hojivé účinky i na pokožku, i to je důvod, proč byl v minulosti považován za první volbu při podezření na svrab. Odvar z bylinky s drobnými lístky působí jako tonikum. Koupele z odvaru mohou pomoci zmírnit projevy ekzému, lupénky a nejrůznějších kožních neduhů.

Používejte ptačinec i v kuchyni a získejte z něj na jaře co nejvíc vitamínů. Zdroj: shutterstock

Jarní salát nebo špenát z ptačince

V případě této bylinky se rozhodně nemusíte omezit pouze na odvar, čaj nebo podobný způsob zpracování. Naopak ptačinec je skvěle variabilní a v jarních měsících může ve vašem jídelníčku klidně z větší části nahradit čerstvý salát z obchodů. Připravit z něj můžete i přílohu k nedělnímu obědu, kdy přichystáte ptačinec namísto špenátu. Můžete jej přidat do libovolného salátu, nebo do špenátové či brokolicové polévky, kterým dodá nezaměnitelnou chuť. Jediné, na co si dejte pozor, je délka tepelné úpravy. Aby si ptačinec zachoval co nejvíce prospěšných látek, vyhněte se dlouhému vaření. Lepší je přidávat jej do pokrmů až na poslední chvíli.

