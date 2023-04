Otravný plevel v zahradě, ale zázrak do kuchyně a na hubnutí. Znáte ho?

Znáte opravdu dobře plevel, který každou chvilku odstraňujete ze záhonků? Seznamte se lépe s ptačincem žabincem, který je nejen jedlý. Co nabízí tento pro někoho obyčejný plevel a v jaké podobně jej uplatnit v kuchyni?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, living.iprima.cz, makova-panenka.cz, living.iprima.cz

Jedlý plevel a dary přírody

Není nad to přinést si z procházky domů něco dobrého, zdravého a nejlépe - aby to bylo i zadarmo. Podobně jako milujeme houby a během léta a na podzim se těšíme do lesa na jejich sběr, můžete i kdykoli jindy sbírat některé druhy plevelů, které jsou nejen zdravé, ale také chutné.

Žerty stranou. Pokaždé, když se rozhodnete pro sběr hub, bylin či rostlin, byť některé z nich oprávněně považujeme za plevel, buďte vždy maximálně ohleduplní. Nasbírejte si jen tolik, kolik sami spotřebujete a nevstupujte na cizí pozemky. Raději zužitkujte plevel, který vás trápí na vastních záhonech. V případě ptačince žádné problémy se sběrem nehrozí, ale jinak tomu je například u medvědího česneku, jehož sběr se stal v některých oblastech masovou posedlostí.

A teď už k těm jedlým plevelům. Který obyčejný plevel byste určitě měli znát a použít i v kuchyni? Například nenápadný a všudypřítomný ptačinec žabinec. Poslechněte si, co vám o něm poví Linda Mahelová, autorka e-knih o bylinkách:

Ptačinec: plevel, nebo lék?

Ptačinec je v našich zahradách plevel, kterého není jednoduché se zbavit. Je to ovšem rostlinka podle vědců bohatá na obsah železa nebo vitaminu C, draslíku a vápníku.

Nízká nenápadná rostlina s bílými kvítky se dříve doporučovala na hubnutí a stále je považována za vhodný doplněk redukčních diet. Působí močopudně, pročišťuje lymfatický systém a napomáhá trávení. Ví se, že ovlivňuje hladinu cholesterolu, má protizánětlivé účinky, ale hlavně je to rostlina chutná a její použití v kuchyni se proto nabízí.

Ptačinec je velmi chutný a použít jej můžete do salátů i pomazánek. Zdroj: shutterstock

Používání ptačince v kuchyni

Běžně je možné ptačinec použít do polévek i pomazánek, vaječných omelet, zapékaných brambor či těstovin. Bez jakékoli úpravy lze jeho zelené lístky použít místo listové zeleniny do sendvičů, na chleba či do salátu. Někomu připomíná chutí mladou kukuřici, jiní zase tvrdí, že se podobá víc hrášku, protože zelený šťavnatý ptačinec je nasládlý a jemný.

Pokud byste si z tohoto úporného plevele chtěli připravit čaj, použitelný pro tento účel je ptačinec čerstvý i sušený. Po deseti minutách vyluhování můžete čaj vypít. Pomůže vám nejen při nachlazení a kašli, ale účinně ulevuje při zácpě, působí příznivě na ledviny a zmírňuje deprese.