Snažíte se zhubnout? Jezte tento plevel. Ptačinec žabinec umí zdravotní zázraky

V lesích, na polích, ale i zahrádkách roste takové množství bylinek, které pomáhají našemu zdraví, že si to mnohdy ani neuvědomujeme. Jednou z nich je ptačinec prostřední (Stellaria media). Nenápadný plevel, který byste si měli hýčkat.

Ptačinec je totiž doslova nabitý vitamíny (především A a C), slizovými látkami a minerály. Slizové látky ve vodě bobtnají a uklidňují sliznice jícnu, žaludku a střevního traktu, takže usnadňují vyprazdňování a také zadusí bakterie. Jeho obrovskou výhodou je to, že roste téměř celý rok. Ptačinci prostřednímu se také přezdívá žabinec či hvězdnice.

Na lymfu i přebytečná kila

Právě nyní na jaře je ptačinec nejúčinnější, pokud chcete pročistit tělo, měli byste ho konzumovat co nejvíce. Čistí lymfu od odpadních produktů látkové výměny, prospívá i ledvinám. Z dýchacích cest také uvolňuje hleny. Pokud potřebujete shodit přebytečná kila, ptačinec prostřední je ideálním pomocníkem pro hubnutí.

Čaj připravte z čerstvé natě žabince. Zdroj: Profimedia

Čerstvý a sušený

Z ptačince sbírejte, tedy stříhejte, asi 10 cm natě, která je krásně křupavá. Chuťově je podobná mladému hrášku nebo syrové kukuřici. Nejúčinnější je pravidelně popíjet čaj připravený z čerstvého ptačince. Hrst natě zalijte 500 ml vroucí vody a nechte asi 5 minut vyluhovat. Toto množství stačí pro jeden den. Na zimu je vhodné si ptačinec nasušit a pak popíjet nálev. Dvě lžičky sušené natě zalijte 250 ml vroucí vody, nechte 15 minut vyluhovat a pijte maximálně tři šálky denně.

Připravte si i ptačincové pesto. Smícháním s jemně mletým ovsem připravíte skvělou obličejovou masku. Zdroj: Profimedia

Do salátu i na kašel

Čerstvou nať můžete konzumovat i syrovou, přidejte ji do salátu nebo do jakékoli zeleninové směsi, posypejte si jí chleba s máslem nebo přisypte hrst do omelety. Ptačinec může být i hlavní ingrediencí v salátu, pokapejte ho olivovým olejem, lehce osolte, přidejte rozinky pro ozvláštnění chuti. Účinná je i čerstvá šťáva, především pokud trpíte dnou, revmatismem a kožními problémy. Jednu lžičku šťávy užívejte čtyřikrát denně. Skvělá je i při kašli, v tom případě ji smíchejte s medem.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.bylinkyprovsechny.cz