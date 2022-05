Je nejvyšší čas zahájit jarní detox: Ideální půst pro ženy nad padesát

Plavková sezóna se kvapem blíží. Pokud chcete shodit pár kil, začněte s očistným detoxem, který nastartuje vaše tělo na hubnutí.

Podle statistik, průměrný Čech spořádá 82 kilo masa ročně. Za stejnou dobu vypije 245 litrů mléka a sní 5,1 kg másla a 13,4 kilogramů sýra… S výčtem potravin bychom samozřejmě mohli pokračovat. Jedno je ale jisté – tyhle suroviny jsou sice chutné, nicméně plné toxinů, se kterými se vaše tělo musí chtě-nechtě poprat.

A když je jedovatých látek příliš, organismus začíná pracovat hůř a metabolismus se zpomaluje. Proto je před každým hubnutím důležitý detox, který tělo vyčistí a zrestartuje. Naším cílem není vás nutit držet drastické diety či hladovky. Pouze přinášíme inspiraci, jak si můžete změnit své stravovací návyky, aby vám bylo lehčeji...

Pijte smoothie

Co to je? Původně tenhle anglický výraz vyjadřoval uhlazeného elegána. Od šedesátých let minulého století ale změnil význam. Smoothie se stalo označením pro populární ovocně-zeleninový mixovaný nápoj. Jeho „tvůrce“ Stephan Kuhnau z New Orleans si touto „pitnou kúrou“ řešil svoje potravinové alergie a cukrovku. Když se jeho zdravotní stav rapidně zlepšil, začal smoothie propagovat i v širším okolí. Dnes je nápoj populární na celém světě. Vyzkoušejte ho i vy...

Připravit smoothie je jednoduché. Zdroj: Profimedia

Grepové smoothie

Suroviny:

1 červený grep

100 g čerstvých jahod

100 g jablek

1 lžička strouhaného zázvoru

250 ml vody

Jak na to:

Všechny suroviny vložte do mixéru a rozmixujte dohladka. Nápoj podle potřeby doslaďte medem (případně stévií), přidejte kostky ledu a hned podávejte.

Proč je to dobré:

Grep patří mezi osvědčené spalovače tuku. Jahody jsou zase výbornou přísadou na čištění střev. Navíc uvolňují přebytečnou vodu v těle!

Grepový smoothie je osvědčený spalovač tuků. Zdroj: Profimedia



Dejte játrům pohov

Játra jsou přírodní čističkou těla. Dopřejte jim pár týdnů odlehčení, aby mohla znovu nabrat sílu. Zkuste pár týdnů nejíst smažené pokrmy, tučné mléčné výrobky (hlavně vyzrálé sýry), potraviny s obsahem umělých barviv či konzervantů a sladkosti. Místo toho si dopřejte čerstvé saláty, grapefruit (a další citrusy), mrkev, červenou řepu, květák, brokolici či kapustu… A také omezte sůl, místo ní využijte přírodní koření – například česnek, kurkumu nebo bylinky. Skvělým pročišťovákem jater jsou i bylinkové čaje, které znaly i naše babičky. Zkuste třeba tento…

Kopřivový čaj

Suroviny:

2 lžičky čerstvých kopřivových listů

3 dl vroucí vody



Jak na to:

Lístky vložte do sítka, přelijte vroucí vodou a zakryjte pokličkou. Po 15 minutách louhování nápoj vypijte.



Proč je to dobré:

Kopřivový čaj čistí nejen játra, ale i ledviny. Zároveň funguje jako přírodní lék proti alergii – zmírňuje například sennou rýmu. Nápoj pijte nalačno, zhruba 2krát denně. Tahle pitná kúra by neměla trvat déle než tři týdny!

Kopřivový čaj vyčistí organismus. Zdroj: Profimedia

Vyhlaste denní půst!

Kdysi byl půst součástí náboženských rituálů. Naši předkové ho drželi, aby tak učinili pokání za své hříchy. Někdy šlo o čas bez jídla, jindy o skromnější stravování bez masa. Ačkoliv to může našinci připadat jako trápení, ze zdravotního hlediska šlo o velmi dobrý tah.

Tělo si totiž během dobrovolné hladovky odpočinulo, zhublo a pak fungovalo mnohem lépe. Zkuste proto i vy zahrnout půst do svého běžného života. Stačí jeden den – třeba pátek – nejíst vůbec a vypít jen 2 litry vody.

Zkuste proto i vy zahrnout půst do svého běžného života. Stačí jeden den – třeba pátek – nejíst vůbec a vypít jen 2 litry destilované vody (koupíte ji v lékárně). Zdroj: Profimedia

