Půstová dieta: Nejlepší způsob jak zhubnout pro lidi s problémy zažívání

Zažívací problémy zažil asi každý z nás. Pokud však na sobě pozorujete, že se problémy stávají chronickými, může jít o onemocnění střev. Vědci z univerzity v Jižní Kalifornii zjistili, že dieta napodobující půst může snížit zánět střev a pomoci prospěšné střevní mikroflóře těm, kteří trpí zažívacími problémy. Mimo jiné také pomáhá hubnout.

Výsledky výzkumu ukázaly, že dieta napodobující půst způsobila snížení střevního zánětu a zvýšení střevních kmenových buněk částečně podporou expanze prospěšné střevní mikrobioty. Nemusíte se ale bát, úplně bez jídla při této dietě nebudete. Princip spočívá v tom, že musíte snížit doporučovaný denní příjem kalorií. První den o 50 % a od druhého do pátého dne o 90 %.

Jak na to

Autoři doporučují tuto dietu aplikovat každý měsíc po dobu půl roku. Výzkumníci však upozorňují, že při této dietě byste neměli přestat úplně jíst, tak jak se to provádí při běžných půstech, při kterých se pije pouze voda či černá káva.

Zelenina, ovoce, zrna, semena a ořechy by měly být základem toho, co budete jíst Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Autor diety, italský biolog a výzkumník Dr. Valter Longo, doporučuje konzumovat jídlo vytvořené z celozrnných a rostlinných ingrediencí, absolutně omezit polotovary, zpracované potraviny, živočišné produkty, cukr, mouku a zpracované oleje. Zelenina, ovoce, zrna, semena a ořechy by měly být základem toho, co budete jíst. Doktor doporučuje v první den sníst cca 1090 kcal (10 % bílkovin, 56 % tuků, 34 % sacharidů) a druhém až pátém dni 725 kcal (9 % bílkovin, 44 % tuků, 47 % sacharidů). Jídlo si však můžete rozdělit do více porcí. Například ráno si dáte lněné sušenky, na oběd zeleninovou polévku a večer salát s olivami a semínky. Pít můžete bylinkové čaje nebo prášky ze zelených řas jako je spirulina nebo chlorella.

Čtyři dny diety každý týden po dobu 60 dnů vedou k regeneraci poškozených buněk slinivky Zdroj: Domaskina / Shutterstock.com

Výhody diety

Toto omezení kalorií napodobuje fyziologickou reakci těla na půst. Dochází k regeneraci buněk, snížení zánětu a ztrátě tuku. Také odpadní látky, které jsou hromaděné v játrech, žlučovém měchýři a ve střevech, by se měly z těla odstranit. Malá studie vedená Dr. Longem srovnávala lidi, kteří absolvovali tři cykly půstové diety po dobu tří měsíců, s kontrolní skupinou. „Dietáři" ztratili v průměru 2,7 kg a zaznamenali větší redukci břišního tuku než kontrolní skupina. Navíc sledovaná skupina zaznamenala pokles hladiny cukru v krvi a cholesterolu z vysokých hodnot na normální. Tyto výsledky byly také prokázány v pokusech na zvířatech. Čtyři dny diety každý týden po dobu 60 dnů vedly k regeneraci poškozených buněk slinivky, podpořily zdravou produkci inzulínu, snížily inzulínovou rezistenci a vedly ke stabilnějším hladinám glukózy v krvi u myší s diabetem.

Výhra nad rakovinou?

Tato dieta, stejně jako přerušovaný půst, pomáhá snižovat markery zánětu, jako je C-reaktivní protein, faktor nekrózy nádorů alfa (TNF-α), interferon gama (ifnγ), leptin, interleukin 1 beta (IL-1β) a interleukin 6 (IL-6). Díky pokusům na myších vědci zjistili, že krátkodobé hladovění (dvě jídla denně a pití vody) a nízkokalorická strava podobná hladovění, snížily expresi genu HO-1 v T regulačních buňkách. Tato změna usnadnila chemoterapeutickým lékům útok na rakovinné buňky. Zatím však vědci netuší, proč se imunitní systém tak náhle „probudil". „Je možné, že tím, že jsme vždy vystaveni tolika jídlu, již nevyužíváme výhody přírodních ochranných systémů, které tělu umožňují zabíjet rakovinné buňky," řekl Longo. „Ale tím, že podstoupíte dietu napodobující půst, jste schopni nechat tělo využít sofistikované mechanismy schopné přirozeně identifikovat a zničit špatné, ale ne dobré buňky," uvedl doktor Longo.

Kdo by se měl dietě vyhnout?

Samotný vědec a lékař Longo tuto dietu nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, osobám trpící podvýživou nebo těm, kteří jsou alergičtí na ořechy, sóju, oves, nebo sezam. Navíc varuje každého, kdo má zdravotní potíže, jako je cukrovka nebo onemocnění ledvin, aby tuto dietu konzultovali se svým lékařem.

