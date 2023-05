Nevyhazujte pýr, je to fantastický čistič cév. Zpozornět by měli i cukrovkáři

Pro jedny je to plevel, pro jiné úžasná bylinka a přírodní lék. Pýr plazivý má zásadní zdravotní účinky, ale málokdo to ví, většina zahradníků ho nemilosrdně likviduje a je to škoda.

Ani ten největší středověký panovník neměl tolik schopností kolonizovat jako pýr plazivý. Tenhle travnatý plevel původně z jižní Ameriky si dokáže podmanit jakoukoliv zahradu. Jeho silnou stránkou je dvojí způsob rozmnožování a to jak semeny, tak i oddenky. Aby toho nebylo málo, pýr má poměrně rozsáhlý kořenový systém a žádná zahradnická motyčka nebo rýč na něj dvakrát neplatí. Sotva ho totiž vyškubnete (nebo spíš jen jeho část), v sousedství už raší nové „pýří" semínko. A tak to jde pořád dokola, až do úplné kapitulace zahradníka. Není divu, že pýr je považován za téměř nevymýtitelný. V tomto videu najdete dva tipy, co s pýrem na zahradě: Zabere každé volné místo Pýr je bohužel poměrně agresivní kolonizátor. Jeho rozsáhlé kořeny obírají okolní rostliny o vodu, živiny a důležité látky. Není proto divu, že v okolí tohoto „zeleného démona" trpí hladem, žízní a dříve nebo později zahynou. Aby toho nebylo málo, tak pýr dokáže znepříjemnit život svým sousedům tím, že do půdy vyloučí speciální látky, které brzdí růst všech okolních rostlin. Zkrátka zahrávat si s pýrem se nevyplácí. Pýr plazivý plevel, který se velmi rychle rozrůstá. Zdroj: Profimedia Za války nahrazoval kávu Přestože pýr působí jako nesmlouvavý protivník, který „pije krev" zahradníkům, má i své světlé stránky. Jaké? Třeba své léčivé účinky. Už naši předkové tušili, že tato travina má spoustu vitaminů a minerálů. Z oddenku pýru plazivého proto vařili odvar, který používali jako lék na očistu jater, ale také coby hlavní součást magického rituálu na kropení místností. Věřilo se, že pýr vyžene z domu všechno zlo, nemoce a neštěstí. Za první světové války byl tenhle plevel skloňován poměrně často. Oddenky pýru se totiž pražily a nahrazovaly klasickou kávu. Pomocník proti nemocem Dnes je pýr buďto milován nebo nenáviděn. Záleží, jak se na něj budete dívat. Pokud ho vezmete na milost, získáte v něm spojence proti nemocem. Pýr je podle vědců skvělý čistič cév, posilovač plic a jater. Zároveň dokáže organismus výborně očistit od toxinů, jedů a těžkých kovů. Říká se, že pýr také ulevuje při zánětech močových cest a ledvin. Někteří ho používají i coby přírodní lék na rekonvalescenci, například po dlouhém užívání antibotik či chemoterapie. Odvar z oddenku pýru plazivého pomáhá proti různým nemocem. Zdroj: Profimedia Jak ho můžete využít? Pýr se často podává ve formě čerstvě vylisované šťávy. Stačí několik lžiček denně a budete se cítit o mnoho lépe. Uvařit si můžete samozřejmě i odvar z oddenku. Zhruba 2 lžičky sušeného oddenku zalijte 0,25 ml vody. Směs přiveďte k varu a vařte zhruba 5 – 10 minut. Nakonec nápoj sceďte a popíjejte třikrát denně. Odvar je močopudný a odvádí toxiny z těla. Zároveň napomáhá lepšímu trávení a snižuje hladinu cukru v krvi, proto se hodí pro všechny cukrovkáře!