Chřipce a dalším podobným snadno přenosným chorobám se v zimě jen těžko vyhneme. Pokud se už ale nakazíme, jistě budeme chtít před podobnými problémy uchránit zbytek rodiny. Není to jednoduché, ale za pokus nic nedáme a třeba se to podaří.

Základem prevence v takových případech, jako je například chřipkové onemocnění v rodině, je samozřejmě hygiena a ohleduplnost. To si jistě dokáže představit každý, ale pro jistotu není na škodu připomenout si, co všechno to znamená. I když nikdy nemůžeme mít jistotu, že se nemoc nerozšíří, dá nám dodržování několika hlavních pravidel alespoň naději. Co bychom tedy měli udělat?

Mýt se, mýt se, mýt se!

Začněme právě tolik důležitou hygienou. Ta se v takovém případě neomezuje na pouhé opravdu pečlivé mytí rukou, které by ostatně mělo být samozřejmostí i u zdravých lidí. Jde také o to, aby nemocný člověk nenechával po bytě povalovat například použité kapesníky, které jsou přímo dokonalým zdrojem nákazy pro všechny ostatní členy domácnosti. To samé ale platí i o daleko čistších ručnících, které by měl mít nemocný jen pro sebe a ideálně je vhodné je po použití ihned odložit a vyprat jakmile to bude možné.

Označte si nádobí

V některých rodinách je zvykem nechávat si jednu skleničku nebo hrnek na pití na lince, protože není nezbytné je po každém použití na čistou vodu hned dávat do myčky. V takovém případě je dobré nádobu nemocného člověka dobře označit, aby nedošlo k záměně a ze stejné skleničky se nenapil také další člen domácnosti. Při přípravě jídla také dbejte ještě větší opatrnosti a dodržujte hygienu ještě pečlivěji než běžně. Je zřejmé, že pokud je to jen trochu možné, neměl by jídlo připravovat nemocný člověk.

close info Shutterstock zoom_in Když si nedáte pozor, bude od jednoho nemocného člena brzy nakažená celá rodina

Často otírejte povrchy

Zamyslete se, kudy v bytě denně procházíte a čeho se dotýkáte. Jsou to i drobnosti, které si člověk běžně neuvědomí – klika u dveří, vypínače, ovladač na televizi, splachovadlo na toaletě, ale také kuchyňské úchytky a tak podobně. Stačí si v duchu projít byt a zamyslet se. Pak stejná místa navštivte s hadříkem a desinfekcí nebo alespoň s mýdlovou vodou. Každodenní otření takových míst udělá také svoje.

Čerstvý vzduch je základ

Můžeme mít uklizeno sebelépe a otřené veškeré povrchy v bytě, ale pokud za celý den neotevřeme okno, abychom vyvětrali, “pustili bacily ven” a dovnitř pro změnu čerstvý vzduch, budeme mít za chvíli místo bytu doslova inkubátor choroboplodných zárodků. Proto nezapomínejme ani na tento důležitý krok a větrejme pravidelně v krátkých intervalech.

Posilujte imunitu

Jedna z dalších rad, ale rozhodně nikoliv na posledním místě, je zdravá strava, která nejenže pomůže nemocnému překonat chorobu, ale zbytku rodiny dodá vitamíny a další prvky pro posílení imunity. Tím se také sníží riziko nákazy. Nemocný člověk by se ostatně měl od ostatních držet co nejdál, a jestliže to byt a organizace chodu domácnosti jen trochu dovolí, bude nejlepší, když po většinu dne setrvá o samotě v jedné místnosti. To se samozřejmě netýká dětí, které právě v době nemoci víc než kdy jindy potřebují pocit bezpečí a společnost rodiče.

Zvládnete dodržovat alespoň některá z těchto základních pravidel? Jistě že ano, vždyť jde o zdraví celé rodiny.

